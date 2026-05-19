スティックタイプがいい仕事する！「頑固な汚れがスッキリ！」手軽にケアできる100均石けん

汗や皮脂によって、黄ばみ汚れが目立ちやすい白い服。黄ばみは通常の洗濯では汚れを落としきれないので、できれば手軽にケアしたい…！そんな願いを叶えてくれる白物専用石けんをダイソーで見つけました。直接塗って揉み洗いして、あとは洗濯機におまかせ！ケース入りのスティックタイプで、扱いやすさも抜群です！

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商品情報

商品名：エリ・そで洗濯せっけん（落ち落ちV）

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4549131539615

自宅で衣類の黄ばみ汚れを手軽にケア！ダイソーの『エリ・そで洗濯せっけん』

白い服は汗や皮脂によって、黄ばみ汚れが目立ちやすいですよね。特に、襟や袖口は汗や皮脂が蓄積しやすい部分なので、黄ばみが気になりやすいです。

黄ばみは通常の洗濯では汚れを落としきれないので厄介…。楽にケアできたらいいなと思っていたところ、ダイソーで『エリ・そで洗濯せっけん（落ち落ちV）』という商品を見つけたので購入してみました。

価格は110円（税込）。筆者が訪れた店舗では、洗濯グッズ売り場に陳列されていました。

白物専用の洗濯石けんです。ケース入りのスティックタイプで、そのまま汚れに直接塗り広げることができます。

石けんを保護フィルムから取り出し、スライドパーツにはめ込み、ツメの部分を石けんに食い込ませます。

写真では撮影の都合上フィルムが装着されたままになっていますが、フィルムを取り外し、スライドパーツにはめ込んだ石けんを専用ケースにセットします。

手で持つ部分がケースで覆われていることで掴みやすいのがGOOD。滑らずに力を込めてこすりつけられます。

後ろのパーツを押し出すことで、使いたい分だけ石けんを出すことができます。

直接触れずに済むため石けん全体が水分を吸ってドロドロに溶けることもなく、必要な分を押し出すタイプで最後まで無駄なく使用することができます。

塗って水に浸して揉み洗いするだけ◎そのあとは洗濯機におまかせ！

実際に、Tシャツのうっすら黄ばんだ襟元で試してみました。

ちなみに、使用する際には目立たない部分で試すことが推奨されています。

衣類を水に浸し、汚れ部分に本品をムラなく塗ります。

塗った瞬間は「大丈夫…？」と不安になるほど、ぎょっとするような石けんの青色が衣類に移ります。

3〜5分水に浸します。その際、5分以上は浸さないようにしてください、との注意書きがあったので筆者自身も気をつけました。

石けんの青色がなくなるまで揉み洗いをしてから、洗濯機で洗います。その際は色柄物と一緒に洗わないよう注意が必要です。

黄ばみ汚れが気になっていた襟元ですが、スッキリと白さが戻りました！石けんの青色も残っていません。

長時間つけ置きする必要がなくて楽。今のところ衣類へのダメージも見受けられなかったので安心して使えそうです。

クリーニングに出すほどではないけれど、手強い黄ばみを自宅で手軽にリセットしたいというときにおすすめですよ！

今回は、ダイソーの『エリ・そで洗濯せっけん（落ち落ちV）』をご紹介しました。

たった110円（税込）で手軽にホームケアができるのは嬉しいかぎり！白い服の黄ばみ汚れが気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。