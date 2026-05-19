エルモやスヌーピーも登場！USJ25周年アニバーサリーイベントの特別なクルーお出迎え
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「テーマパークメディア ハピエルTV」が、「USJ25周年アニバーサリーイベント！クルーのお出迎え！USJキャラクターと1日限りの特別グリーティング」と題した動画を公開した。ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）の25周年を記念し、クルーやキャラクターたちがゲストを盛大に出迎える1日限りの特別な様子が収められている。
動画では、エントランスや各エリアのクルーたちが「ハッピーアニバーサリー！」「ディスカバー・ユー！」と声をかけながら、色鮮やかな25周年の小旗を振ってゲストを歓迎する姿が次々と映し出される。途中からは雨模様となり、透明なレインコートを着用したクルーたちも登場するが、天候を感じさせないほどの満面の笑みでハイタッチに応じるなど、アニバーサリーの祝祭感を大いに盛り上げている。
15分過ぎからは、セサミストリートのエルモやクッキーモンスター、ビートルジュース、さらにスヌーピーやチャーリー・ブラウンといったおなじみのキャラクターたちもグリーティングに参加した。クルーとキャラクターが一体となって特別な1日を祝う温かい光景に包まれており、USJの25周年という節目にふさわしい、ゲストへの感謝と喜びに満ちた活気あふれる動画となっている。
動画では、エントランスや各エリアのクルーたちが「ハッピーアニバーサリー！」「ディスカバー・ユー！」と声をかけながら、色鮮やかな25周年の小旗を振ってゲストを歓迎する姿が次々と映し出される。途中からは雨模様となり、透明なレインコートを着用したクルーたちも登場するが、天候を感じさせないほどの満面の笑みでハイタッチに応じるなど、アニバーサリーの祝祭感を大いに盛り上げている。
15分過ぎからは、セサミストリートのエルモやクッキーモンスター、ビートルジュース、さらにスヌーピーやチャーリー・ブラウンといったおなじみのキャラクターたちもグリーティングに参加した。クルーとキャラクターが一体となって特別な1日を祝う温かい光景に包まれており、USJの25周年という節目にふさわしい、ゲストへの感謝と喜びに満ちた活気あふれる動画となっている。
YouTubeの動画内容
関連記事もっと見る
チャンネル情報
テーマパーク、GREEN×EXPO 2027、遊園地、大阪・関西万博の報道関係者向けお披露目会や記者発表会、プレス内覧会の映像などを投稿しているファン目線のメディアです 関西のお出かけスポット、新スポット・新規開業ホテル・レストラン、展覧会、アニメ展のプレス取材