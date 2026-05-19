この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「テーマパークメディア ハピエルTV」が、「USJ25周年アニバーサリーイベント！クルーのお出迎え！USJキャラクターと1日限りの特別グリーティング」と題した動画を公開した。ユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）の25周年を記念し、クルーやキャラクターたちがゲストを盛大に出迎える1日限りの特別な様子が収められている。

動画では、エントランスや各エリアのクルーたちが「ハッピーアニバーサリー！」「ディスカバー・ユー！」と声をかけながら、色鮮やかな25周年の小旗を振ってゲストを歓迎する姿が次々と映し出される。途中からは雨模様となり、透明なレインコートを着用したクルーたちも登場するが、天候を感じさせないほどの満面の笑みでハイタッチに応じるなど、アニバーサリーの祝祭感を大いに盛り上げている。

15分過ぎからは、セサミストリートのエルモやクッキーモンスター、ビートルジュース、さらにスヌーピーやチャーリー・ブラウンといったおなじみのキャラクターたちもグリーティングに参加した。クルーとキャラクターが一体となって特別な1日を祝う温かい光景に包まれており、USJの25周年という節目にふさわしい、ゲストへの感謝と喜びに満ちた活気あふれる動画となっている。

YouTubeの動画内容

00:00

USJ25周年アニバーサリーお出迎え開始
03:45

雨の中でも元気に歓迎するクルーたち
15:02

セサミストリートのキャラクターたちが登場
15:12

ビートルジュースのグリーティング
20:21

スヌーピーと仲間たちのお出迎え

関連記事

DRUM TAO社長×コシノジュンコが語る！京都の和太鼓新劇場「DRUM TAO THEATER KYOTO」の魅力とは

DRUM TAO社長×コシノジュンコが語る！京都の和太鼓新劇場「DRUM TAO THEATER KYOTO」の魅力とは

 【まとめ】東灘・本山地区の8だんじりが集結！大迫力のパレード映像が公開

【まとめ】東灘・本山地区の8だんじりが集結！大迫力のパレード映像が公開
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

テーマパークメディア ハピエルTV_icon

テーマパークメディア ハピエルTV

YouTube チャンネル登録者数 1.34万人 764 本の動画
テーマパーク、GREEN×EXPO 2027、遊園地、大阪・関西万博の報道関係者向けお披露目会や記者発表会、プレス内覧会の映像などを投稿しているファン目線のメディアです 関西のお出かけスポット、新スポット・新規開業ホテル・レストラン、展覧会、アニメ展のプレス取材
youtube.com/channel/UCf0EyFvPWjMBrwdkkgrlfSQ YouTube