お風呂から出てくる飼い主さんを待つ猫ちゃん。健気な姿が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は46万回を超え「めっちゃ可愛い」「なんちゅう可愛いお顔するの！？」「お風呂の出待ち嬉しいですね」といったコメントが集まっています。

【動画：お風呂の『出待ちをする猫』→飼い主が出てくると…とんでもなく尊い『健気な様子』】

健気に出待ちする猫ちゃん

Instagramアカウント「小次郎 」に投稿されたのは、お風呂の出待ちをする猫ちゃんの姿です。ママさんがお風呂から出てくると、扉の前で「無事かー？！」と言わんばかりに鳴いて迎えてくれるという猫の小次郎くん。引越しを機に始まったというこの「出待ち」ですが、ママさんに異変がないか真剣な顔でじっくり観察し、安心すると甘えた声で鳴いていたそうです。

お風呂の外に置いていかれるのを不思議に思っているのかもしれませんが、目を丸くして心配する健気な姿には、パパさんも「即CMだな！」とメロメロな様子。お風呂上がりにこんなに可愛いお出迎えがあるなんて、毎日が癒やしですね。

ワイルドな一面も

そんな心優しい小次郎くんですが、時にはワイルドに「豹変」することもあるのだとか。家の中でロボット掃除機を見つけた小次郎くんは、まるで獲物を狙うハンターのような鋭い表情を見せたといいます。

ママさんもタジタジ！

ロボット掃除機に向かって背中を丸めて体を大きく見せる「やんのかポーズ」で迫る小次郎くん。その迫力には、ママさんも思わず後ずさりしてしまったそうです。お風呂でのキュートな姿と、未知の敵（？）に立ち向かうワイルドな一面で、飼い主さんを翻弄し続ける小次郎くんなのでした。

投稿には「出待ちするにゃんこ めちゃ可愛いーにゃん」「安否確認されてらっしゃる猫様なんて偉い」「モフモフの毛並みとお目目が可愛い」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「小次郎 」では、小次郎くんの成長の様子が投稿されています。

写真・動画提供：Instagramアカウント「小次郎 」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。