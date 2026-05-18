タレントの加護亜依が１８日に更新されたタレントの江頭２：５０のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「エガちゃんねるＥＧＡ―ＣＨＡＮＮＥＬ」に出演。自身の子どもがアイドルに興味を持っていることを明かした。

加護は３０日に開催の「エガフェス２０２６」に出演予定。現在、中学２年生の娘と小学４年生の息子の母であることから、江頭は「絶対（会場に）来てほしい！ ママの良いところを見てほしいね」と期待を込めた。

これに加護は「最近、娘がアイドルみたいな、そういうのに目覚め始めてきてて。『ママの血が騒ぎだしてる』って言ってました」と告白。さらに「娘より息子のほうがアイドルになりたい欲が強くて」と明かし「『僕、嵐になりたい』」と言っていたことを明かした。

改めて「２人ともそういうのに憧れがあるんだな」と思ったという加護だが、子供がアイドルになることについては「アイドルって今、たくさんいるじゃないですか。だから昔よりか大変な世界な気がしてて。『よく考えなさいよ』って」とあくまで慎重な姿勢。自身がアイドル時代に「学生時代を謳歌できなかった」ことから「学生時代を楽しんでからでもいいんじゃないかなって言ってます」と語った。

これに江頭は「あんまり娘にも言えないよね、強く。自分もやっぱり、好き勝手にやってるから」と加護をイジっていた。