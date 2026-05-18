キリンビール『キリングッドエール』の新TV-CM「キリングッドエール 想いがつまったビール篇」(30秒)、「キリングッドエール 大合唱篇」(90秒)が、本日5月18日より全国で順次放映スタートとなった。同CMでは、Mrs. GREEN APPLE、綾瀬はるか、浜辺美波、鈴木亮平が、2025年よりスケールアップした総勢約500名のコーラス隊／楽器隊とともにMrs. GREEN APPLEの「GOOD DAY」を歌唱。“ビールの力で日本を明るくしたい”という思いが一つになる様子が臨場感たっぷりに映し出される。

新TV-CM「キリングッドエール 想いがつまったビール篇」「キリングッドエール 大合唱篇」は、静寂の中に響き渡る大森元貴のハミングからスタート。それにレスポンスするように200名を超えるコーラス隊の声が徐々に重なり合い広がっていく。Mrs. GREEN APPLE、綾瀬はるか、浜辺美波、鈴木亮平といった4人のブランドリーダーと、総勢約500名のコーラス隊／楽器隊のメンバーが、リズムに合わせて手を叩き、歌い、乾杯しながら、『キリングッドエール』に込められた“日本を明るくしたい”という強い思いをダイナミックに表現。その最後は綾瀬はるかが「すごいことになってきました！」と話し、『キリングッドエール』が日本中で愛され始めているその様子に嬉しさを露にする。

新CMでは、Mrs. GREEN APPLEが『キリングッドエール』テーマソングとして書き下ろした「GOOD DAY」を大森元貴が特別アレンジ。コーラス隊／楽器隊が生み出すダイナミックなサウンドで『キリングッドエール』が日本中で愛され始めたことへの高揚感を表現した。

なお、CM撮影日の舞台裏を収録したメイキング映像が、本日5月18日よりオフィシャルYouTubeチャンネルにて公開となった。映像では、ビールの力で日本を明るくしたいという『キリングッドエール』のコンセプトのもと、4人のブランドリーダーが乾杯し、高揚感あふれる現場で盛り上がる姿を収録。4人のブランドリーダーが約500名のコーラス隊／楽器隊とともに歌唱するシーンや、撮影を重ねるごとに「チームの絆が深まっていった」と語る4人の仲睦まじい様子や、以前よりスケールアップしたコーラス隊とともに歌い、乾杯するカットなど、活気ある現場の高揚感がそのまま伝わってくる仕上がりだ。

以下に、Mrs. GREEN APPLE、綾瀬はるか、浜辺美波、鈴木亮平といった4人のブランドリーダーのコメントをお届けしたい。

◆ ◆ ◆

──CM 撮影の感想や、撮影中印象に残っている出来事があれば教えてください。

「今日は以前に増して一緒に歌う皆さんが多かったので、さらに前回よりも盛り上がりました」──綾瀬はるか

「前回の撮影もすごい人数で楽しかったですが、今回現場に来たら2倍以上に増えていて驚きでしたね」──鈴木亮平

「このチームで撮影を重ねてきて、少しずつ仲が深まっていっているような気がして、盛り上がっているシーンの撮影もコミュニケーションがたくさん取れている感じがして、とても楽しかったですし、ますます盛り上がって撮影できました」──浜辺美波

「回を増すごとにリラックスして、お互いに目も合って、ちゃんとリアルな乾杯ができました。コーラス隊や楽器隊の方も約500名いて、すごい数ですよね。皆さんの頑張ろうって熱気もあって、温かい現場だったなと思います」──大森元貴 (Mrs. GREEN APPLE)

──『キリングッドエール』のために書き下ろした「GOOD DAY」。改めて200名超えのコーラス隊と歌唱してみていかがですか?

「お話をいただいた時から、みんなが口ずさめてハッピーになれる、日本中の幸福度が増すような楽曲のオファーだった。こういう日に皆さんが歌っているのを見ると、制作当時にイメージしていた光景が見られて感慨深かったです」──大森元貴 (Mrs. GREEN APPLE)

──『キリングッドエール』について、周囲のみなさんの反響はいかがですか?

「「グッドエール買いました！」など、いろんなお声をいただいて、本当にたくさんの方に届いているんだなと実感しました。実家の冷蔵庫の中が『キリングッドエール』に変わっていて、みんなで飲んでいます」──綾瀬はるか

「家の冷蔵庫の中に『キリングッドエール』が入っていて、今日頑張ったなという日は家で『グッドエール』を飲んでいます」──鈴木亮平

「駅とかで買ってくださるのを見て、今この人と乾杯したいなって思って歩いています」──浜辺美波「実家の冷蔵庫にありました。先日実家に帰ったら当たり前のように入っていて、すごくうれしいなって」──大森元貴 (Mrs. GREEN APPLE)

──ブランドリーダーの皆さんはどんな時にどんな風に『キリングッドエール』を飲みますか?

「頑張った日にプシュッと乾杯したいですね」──綾瀬はるか

「お気に入りのテレビ番組を観ながら、ちょっと良い時間過ごしちゃいますか！という時、『キリングッドエール』とともに楽しんでいます」──鈴木亮平

「親友と自宅で映画やDVD を鑑賞した後に、「今日も一日本当にいい日だったね」ってデザート感覚で“締めビール乾杯”しています」──浜辺美波

「お昼からワイングラスに注いだりしてオシャレに飲みたいですね (3人：おー！)」──大森元貴 (Mrs. GREEN APPLE)

──最近“自分のエール”が届いたなと思ったことはありますか?

「これまでみんなでエールを届けてきたじゃないですか。それがしっかり実を結んでいるなという風に感じております」──綾瀬はるか

「スーパーで大きなPOP を見かけた時はうれしかったですね。エールが届いているなと思ったのと同時に、私もエールをもらっているなと感じました」──浜辺美波

「改めて今日の撮影でみんなが輪になって歌っている光景は、「GOOD DAY」や『キリングッドエール』で実現しようとしていることが一個叶ったというか。これからもっともっと輪が広がっていけばいいなと思っています」──大森元貴 (Mrs. GREEN APPLE)

◆ ◆ ◆

https://youtu.be/j1zDiuilZmc

https://youtu.be/GaGzEeJ-y1g

■新TV-CM『キリングッドエール 想いがつまったビール篇』『キリングッドエール 大合唱篇』

出演者：綾瀬はるか、Mrs. GREEN APPLE(大森元貴、若井滉斗、藤澤涼架)、浜辺美波、鈴木亮平

放映開始日：2026年5月18日(月)

■Mrs. GREEN APPLE 「GOOD DAY」

2025年9月28日(日)配信開始

配信：https://lnk.to/MGA_GOODDAY

配信プラットフォーム：主要音楽配信サービス(Apple Music、Spotify、LINE MUSIC)ほか

※キリングッドエール CMソング

■『キリングッドエール』

発売地域：全国

容量・容器：350ml缶・500ml缶

価格：オープン価格

アルコール分：5%

純アルコール量：350ml缶 14ｇ、500ml缶 20ｇ

製造工場：キリンビール仙台工場、取手工場、滋賀工場、岡山工場

◾️＜ゼンジン未到とイ/ミュータブル〜間奏編〜＞

特設サイト：https://mrsgreenapple.com/feature/zenjinmito_2026



4月18日(土) 東京・MUFGスタジアム(国立競技場)

open16:30 / start18:30

（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999

4月19日(日) 東京・MUFGスタジアム(国立競技場)

open16:30 / start18:30

（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999



5月4日(月/祝) 大阪・ヤンマースタジアム長居 ※FC限定公演

open16:00 / start18:00

（問）キョードーインフォメーション 0570-200-888

5月5日(火/祝) 大阪・ヤンマースタジアム長居 ※FC限定公演

open16:00 / start18:00

（問）キョードーインフォメーション 0570-200-888



7月4日(土) 東京・MUFGスタジアム(国立競技場) ※FC限定公演

open16:30 / start18:30

（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999

7月5日(日) 東京・MUFGスタジアム(国立競技場) ※FC限定公演

open16:30 / start18:30

（問）SOGO TOKYO 03-3405-9999 ▼チケット

・フロントエリア：20,000円(税込)

※アリーナ前方のエリアとなります。

※フロントエリアのお座席のみ「顔写真登録“あり”のチケット」での入場となり、入場される皆さま(申込者、同行者の方ともに)は事前の顔写真登録が必要になります。

・アリーナエリア：17,000円(税込)

・スタンドエリア：17,000円(税込)

・パノラマエリア：15,000円(税込)

※スタンドエリア上部の会場全体が見渡せるエリアとなります。

・着席指定エリア：17,000円(税込)

※着席指定は小さなお子さまや、コンサートを座ってご覧になりたい方の為のお席となります。公演中は立ち上がってのご観覧はできません。※４歳以上のお子様よりチケット必要／３歳以下のお子様はご入場できません(年齢はご来場の公演当日時点)。

※チケット料金はお一人様の価格となります。

※営利目的の転売禁止

◯枚数制限

・フロントエリア／アリーナエリア／スタンドエリア／パノラマエリア：お一人(1会員)様2枚まで

・着席指定エリア：お一人(1会員)様4枚まで

■Blu-ray / DVD『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN』／『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜』

2026年7月8日(水)2タイトル同時発売

▶『MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN』

特設サイト：https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/fjord/

予約リンク：https://lnk.to/MGA-fjord

▶『MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜』

特設サイト：https://sp.universal-music.co.jp/mrsgreenapple/origin/

予約リンク：https://lnk.to/MGA-origin ❶【初回限定盤(2Blu-ray + GOODS)】

MGA MAGICAL 10 YEARS COMPLETE FILM BOX “FJORD” & “THE ORIGIN”

UPXH-29079 \25,300(税込) \23,000(税別)

❷【初回限定盤(4DVD + GOODS)】

MGA MAGICAL 10 YEARS COMPLETE FILM BOX “FJORD” & “THE ORIGIN”

UPBH-29110 \25,300(税込) \23,000(税別)

▼❶❷共通仕様

※LPサイズ スクエアフォトブック(40P)

※GOODS

・ぬいぐるみポーチ (ショルダー付) Inspired by “FJORD”

・アクリルスタンド (3種セット) feat. “FJORD”

・デコレーションシール Inspired by “FJORD”

・ステージマップ レジャーシート Inspired by “FJORD”

・ジェラートカップ ＆ スプーン Inspired by “THE ORIGIN”

※❶❷を確実に入手したい場合には4月12日(日)までの予約をお勧めいたします。 ❸【通常盤(Blu-ray)】

MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN

UPXH-20155 \6,600(税込) \6,000(税別)

❹【通常盤(2DVD)】

MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN

UPBH-20349/50 \6,600(税込) \6,000(税別)

❺【通常盤(Blu-ray)】

MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜

UPXH-20156 \6,600(税込) \6,000(税別)

❻【通常盤(2DVD)】

MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜

UPBH-20351/2 \6,600(税込) \6,000(税別) ▼MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN 収録内容

2025年にデビュー10周年を迎えたMrs. GREEN APPLEは、同年７月26日(土)・27日(日)に史上最大規模のライブ＜MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜＞を開催。2日間で約10万人の観客を会場に動員し、2日目はWOWOWでの生中継のほか、計15の配信プラットフォームでの生配信、全国325館での映画館ライブビューイング、“みるハコ”でのカラオケビューイングも実施し、会場、そして配信とライブビューイングも含め2日間でトータル約35万人以上を熱狂させた。その “伝説”となった圧巻のステージパフォーマンスを完全収録したライブフィルム。さらにその日に至る約240日間に密着した、約60分のドキュメンタリー映像も収録。

01.コロンブス

02.ビターバカンス

03.フロリジナル

04.ANTENNA

05.クスシキ

06.アンゼンパイ

07.WaLL FloWeR

08.道徳と皿

09.Magic

10.Feeling

11.Variety

12.No.7

13.青と夏

14.どこかで日は昇る

15.Loneliness

16.breakfast

17.天国

18.ニュー・マイ・ノーマル

19.ダンスホール

20.ケセラセラ

21.ライラック

encore

en1.我逢人(がほうじん)

en2.StaRt

◯特典映像

Documentary - Episode 9 “MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN” ▼MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜 収録内容

Mrs. GREEN APPLE初のドキュメンタリー映画。主題歌「Variety」を書き下ろし、2025年７月26日(土)・27日(日)に開催した史上最大規模のライブ＜MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜＞で初めて観客に届けるまでの300日間に密着、日本の音楽シーンを牽引する彼らがこれまで見せることのなかった素顔や裏側を存分に知ることができるもの。映画本編内には収めることができなかった、本邦初公開、計45分の完全未公開映像も収録。 ●チェーン別オリジナル特典

【初回限定盤】2Blu-ray + GOODS / 4DVD + GOODS

MGA MAGICAL 10 YEARS COMPLETE FILM BOX “FJORD” & “THE ORIGIN”

・UNIVERSAL MUSIC STORE／Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE：タペストリー2種セット

・タワーレコード：クリアポーチ2種セット

・HMV：エコバッグ2種セット

・TSUTAYA：A4クリアファイル2種セット

・Amazon：ICカードステッカー2種セット

・楽天ブックス：スマホショルダー2種セット

・セブンネットショッピング：サコッシュ2種セット

・その他一般店：ポストカード2種セット

【通常盤】Blu-ray / 2DVD

MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE 〜FJORD〜 ON SCREEN

・UNIVERSAL MUSIC STORE／Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE：タペストリー(FJORD ver.)

・タワーレコード：クリアポーチ(FJORD ver.)

・HMV：エコバッグ(FJORD ver.)

・TSUTAYA：A4クリアファイル(FJORD ver.)

・Amazon：ICカードステッカー(FJORD ver.)

・楽天ブックス：スマホショルダー(FJORD ver.)

・セブンネットショッピング：サコッシュ(FJORD ver.)

・その他一般店：ポストカード(FJORD ver.)

【通常盤】Blu-ray / 2DVD

MGA MAGICAL 10 YEARS DOCUMENTARY FILM 〜THE ORIGIN〜

・UNIVERSAL MUSIC STORE／Mrs. GREEN APPLE OFFICIAL STORE：タペストリー(THE ORIGIN ver.)

・タワーレコード：クリアポーチ(THE ORIGIN ver.)

・HMV：エコバッグ(THE ORIGIN ver.)

・TSUTAYA：A4クリアファイル(THE ORIGIN ver.)

・Amazon：ICカードステッカー(THE ORIGIN ver.)

・楽天ブックス：スマホショルダー(THE ORIGIN ver.)

・セブンネットショッピング：サコッシュ(THE ORIGIN ver.)

・その他一般店：ポストカード(THE ORIGIN ver.)

【Mrs. GREEN APPLE 2026 - 2029 LIVE PLAN】

▶2026年秋、FCツアー＜Mrs. GREEN APPLE Ringo Jam Tour “SHADOWS”＞を開催。全国13箇所を巡る計28公演のアリーナツアーに(詳細は後日オフィシャルサイトにて発表)。

▶2027年、＜Mrs. GREEN APPLE on Harmony 2＞を開催。前回の＜Harmony＞よりも公演数を大幅に増やす想定。

▶2027年、衣装展『COSTUME EXHIBITION』を開催。

▶2028年、＜BABEL no TOH＞に続くストーリーラインの最新作＜ELYSIUM＞を開催。

▶2029年、ツアー＜The White Lounge 2＞(※仮称)を開催。

▶コンサートグッズ『MGA Official Light Stick』を大幅アップデートし、音楽ライブという概念を拡張(様々なライブのスタイルをそれぞれの楽しみ方で参加できるように、手に持つタイプに限らず、首から下げたり、腕に巻いたり、指輪のようにしたりといった多様なアイテムに進化させる予定)。