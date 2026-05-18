マツコが怒り「これがオチ」父の日母の日廃止求める声に「路頭に迷わせればいい、子供なんて」
マツコ・デラックスが18日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に月曜コメンテーターとして生出演。「父の日」「母の日」などのお祝い日を廃止にしてほしいとの一部の声に怒りをあらわにした。
番組は「お祝い日が多すぎる、父の日、母の日など廃止して」との記事を紹介。マツコは「こんなもんなんですよ」と前置きした上で「だから今ね、子育て真っただ中の人は、さぞ立派な娘、息子になると思って育ててますけど、こんなもんですから」と切り出した。
「路頭に迷わせればいいんですよ、子供なんて。これがオチです。お金かけて、教育をさせて、運動までさせて、飯を食わせて毎日、これ。この言われよう」と怒りをあらわにした。
「私は古い家だったから、誕生日みたいなこともする家じゃなかったら。離れて暮らすと仕送りって逆に恩着せがましいじゃない。だから誕生日がそれぞれあって。父の日、母の日があって、年末にちょっと送って。ちょうどいいのよ、回数的に。仕送りするには。その口実でお花贈って。ちょっと一筆、手紙書いたりでお金振り込んでおきました、で済むじゃない。だから私はすごく助かってた。こんなやつじゃなかったから、私は」と語った。