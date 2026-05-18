「『週刊女性』さん、久しぶりですね。僕、いちばん好きな雑誌ですよ! 知らない人もいると思うんですけど、僕は光GENJIというグループをやらせてもらっていまして。当時、レギュラーのようにたくさん取材していただきましたよね。当時のカメラマンさんも、会えば絶対思い出しますよ!」

【写真】「ややこしい（笑）」内海光司が光源氏の父親役を演じる朗読劇

と、うれしいことを言ってくれたのは内海光司。7月10日から始まる朗読劇『花語り 源氏物語〜いにしえの恋、散リ咲ク花〜』に出演する。

「やっぱりね、『源氏物語』とか“光源氏”というワードを聞くと、つい反応しちゃう自分がいて（笑）。いつか『源氏物語』という作品に関われる機会があればいいなとずっと思っていたんですよ。やっぱりうれしいですよ」

内海が演じるのは、桐壺帝。身分の低い桐壺の更衣を寵愛し、亡くなってからも一途に愛し続ける。そして、息子である光源氏（鮎川太陽）を見守り続ける……。

「“光GENJIの内海光司です!”って挨拶したら“あなたはお父さん役でしょ!”って、ちょっとややこしくなるパターンもありますね（笑）」

この日、初めて古代装束をまとった感想を聞くと、

「自分で言うのもなんだけど、顔立ち的にこういう衣装、似合っちゃうんですよね（笑）。それにしても、重たいですねー! 誰かをおぶっているみたい。肩というよりも、腰にきますね。本番までに体幹を鍛えようかな？」

本作は、華道家・増野光晴氏監修による生け花と朗読劇を融合させている。

「祖母が生け花の先生だったんですよ。だから、子どものころにはまね事のようなことをやらされていましたね。正座して、退屈でしたけど（笑）。家には必ず花があり、季節の移り変わりを花で感じていましたね。ただ、きれいな花もいつかは枯れる。そんなはかなさも子ども心に感じていました。

そんな刹那的な美しさやはかなさは『源氏物語』の世界観と通じるものがあると思います。舞台上がどんな花で彩られるのか、僕も楽しみです」

'87年8月にデビューし、一気に国民的スーパーアイドルとなった光GENJI。解散後、内海は主に舞台で活躍してきた。'22年には佐藤アツヒロとともに“U＆S”を結成し、再び歌声を響き渡らせるように。

来夏で光GENJIはデビュー40周年！

また5月と6月、山本淳一と佐藤寛之がビルボードで行うライブに、内海はスペシャルゲストとして登場する。来夏で光GENJIはデビュー40周年。何か動きがある可能性も？

「U＆Sで新曲を出したいと思っているんですけど、あるとも言えないし、ないとも言えないし、どっちなんですかね（笑）」

悪〜い役をやりたい！

アイドル時代から、ビジュアルにほぼ変化がない内海。いい意味で、58歳には見えない……!

「いかんせん、この見た目ですからね（笑）。若いときに“すっごく悪い役をやりたい”って言ったら“その見た目では説得力が……”って返されたことがあるんですよ（笑）。年を重ねたことで、やる役の年代も上がっているので、渋い役がやれたらうれしいですね。あとは、知能犯罪系の悪〜い役もやりたいです!」