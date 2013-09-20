『山本淳一』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
週刊女性PRIME
ユニットを結成し、事務所には元少年隊の植草克秀も所属しているという
「少年隊」植草克秀が5月に開催する公演に2人でゲスト出演することを報告
スポーツ報知
一般企業で働いた際、「大変なことばかりですぐに鼻を折られました」と回顧
「ウメさんと久しぶりのご飯会という名のサシ飲み」と2ショットを投稿
スポニチアネックス
ピンクのシャツをはおり、デニムを着用した最新ショットを公開
飲食店のアルバイトやプロレスラーとしてサインを手売りしているという山本
トピックニュース
愛媛県の飲食店で、アルバイトとして月給約20万円で働いているという
田原俊彦はビッグ発言で転落したとみられるが、発言直後独立していたという
日刊ゲンダイDIGITAL
諸星は当時、7人全員での解散を訴え山本淳一にもその旨を伝えていたという
25日発売の週刊文春に山本淳一の妻によるショッキングな告発記事が掲載
前夫からの養育費約2000万円を取られ、風俗の面接を勧められたとのこと
山本は2013年3月に所属事務所との契約が切れ、活動休止状態に
ナリナリドットコム
山本は交際女性とは別の女性から、結婚をほのめかしてお金を引き出していたという