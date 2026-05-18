リーグ・アン 25/26の第34節 リールとオセールの試合が、5月18日04:00にデカトロン・アリーナ＝スタッド・ピエール・モーロワにて行われた。

リールはマティアス・フェルナンデス（FW）、ハウコンアルナル・ハラルドソン（MF）、フェリックス・コレイア（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するオセールはダニー・ナマッソ（FW）、セク・マーラ（FW）、ラシヌ・シナヨコ（FW）らが先発に名を連ねた。

32分に試合が動く。オセールのラシヌ・シナヨコ（FW）がゴールを決めてオセールが先制。

ここで前半が終了。0-1とオセールがリードしてハーフタイムを迎えた。

46分、リールは同時に3人を交代。ナビル・ベンタレブ（MF）、ヌガル・ムカウ（MF）、ロマン・ペロー（DF）に代わりイーサン・エムバペ（MF）、オリビエ・ジルー（FW）、カルビン・フェルドンク（DF）がピッチに入る。

62分、リールが選手交代を行う。フェリックス・コレイア（FW）からオサメ・サハラウイ（MF）に交代した。

72分、オセールが選手交代を行う。ダニー・ナマッソ（FW）からジョズエ・カジミール（FW）に交代した。

82分、リールが選手交代を行う。ハウコンアルナル・ハラルドソン（MF）からガエタン・ペラン（MF）に交代した。

82分、オセールが選手交代を行う。セク・マーラ（FW）からマービン・セナヤ（DF）に交代した。

後半終了間際の90分オセールに貴重な追加点が入る。ラシヌ・シナヨコ（FW）がゴールを決めて0-2。2点差に広げる。

ここで後半終了。0-2で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、オセールが0-2で勝利した。

なお、リールは40分にハウコンアルナル・ハラルドソン（MF）、43分にネイサン・ノイ（DF）、60分にバンジャマン・アンドレ（MF）に、またオセールは67分にダニー・ナマッソ（FW）、81分にドノバン・レオン（GK）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-18 06:01:21 更新