名古屋が悪夢の6失点で首位陥落…神戸との勝ち点差「1」で最終節へ

セレッソで花を咲かせたい🌸



ついに飛び出した

横山夢樹 嬉しいJ1での初ゴール！



中島元彦のスルーパスから

豪快にニアをぶち抜いた🎯



🏆明治安田J1百年構想リーグ

🆚 C大阪×名古屋

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