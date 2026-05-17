「男子ゴルフ・関西オープン選手権・最終日」（１７日、茨木ＣＣ東Ｃ＝パー７０）

１００周年を迎えた関西ゴルフ連盟、そして関西オープン（第９１回）。この記念すべき大会を大いに盛り上げたのが、最終組の一つ前を行く３人だった。

奈良県出身の藤本佳則、ともに兵庫県出身の大堀裕次郎と、佐藤太平。首位と１打差の通算４アンダーで出て行くと、まずは藤本が序盤２バーディーでトップに。

すると１打伸ばした大堀は、迎えた４番１７０ヤードのパー３。ここで７番アイアンを手にすると、ティーショットは真っ直ぐにピン方向へ。これが手前１メートルでバウンドして、そのままカップに吸い込まれた。

トーナメントでは初めてのホールインワンで、グリーンを取り囲んだ関西のギャラリーの大歓声を浴び、同７アンダーで単独首位に。

前半で１打落とした佐藤も１０番でスコアを戻すと１２、１３番の連続バーディーで通算６アンダー、優勝争いに食い下がった。

ただ、１２番で単独首位に立った藤本の安定度が、出色だった。１３番もバーディー。１７番はラフからの２打目をしっかりと乗せて、バーディー。ここで通算９アンダーとして、勝利を決定づけた。

プロ初勝利を狙った大堀だったが「最後は気持ちでした。強い気持ちを持とうと思って出て行ったのですが、パターを打ち切れず…」と、６、７、１２番などのバーディーチャンスを生かせず、無念の２位。ホールアウト後は涙して「悔しいですね」と絞り出した。

一方の藤本はラウンドを通じて笑顔が目立った。２０１３年、ＴＯＳＨＩＮゴルフトーナメント以来の３勝目。１２年２１６日というブランクは長谷川勝治（１３年８２日）、横田真一（１３年１９日）に次ぐ、史上３番目に長い期間での、復活勝利だ。

藤本は表彰式で「アカンかった時でも『ゴルフが好き』という気持ちがあって、努力できたから今の自分がいた。その時に応援してくれた人に感謝したい」と最後まで笑顔を通していた。