aespaカリナ、美ウエスト際立つへそ出しトップス姿公開「スタイル最強」「努力の賜物」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/05/17】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のKARINA（カリナ）が5月16日、自身のInstagramを更新。へそ出しトップス姿を披露し反響を呼んでいる。
【写真】紅白出場人気K-POP美女「圧倒的な美」美くびれ大胆ショット
カリナは、猿の絵文字と共に屋外での写真など複数枚を投稿。カーキ色のリブタンクトップスに黒いボトムを合わせたコーディネートを披露している。リブタンクトップからは引き締まったウエストラインが映えている。
この投稿に「圧倒的な美」「スタイル最強」「カッコよすぎます」「惚れ惚れしちゃう」「ウエスト細すぎます」「大人の魅力が溢れてる」「努力の賜物ですね」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】紅白出場人気K-POP美女「圧倒的な美」美くびれ大胆ショット
◆aespaカリナ、美ウエスト際立つトップス姿公開
カリナは、猿の絵文字と共に屋外での写真など複数枚を投稿。カーキ色のリブタンクトップスに黒いボトムを合わせたコーディネートを披露している。リブタンクトップからは引き締まったウエストラインが映えている。
◆カリナの投稿に反響
この投稿に「圧倒的な美」「スタイル最強」「カッコよすぎます」「惚れ惚れしちゃう」「ウエスト細すぎます」「大人の魅力が溢れてる」「努力の賜物ですね」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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