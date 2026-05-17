堀未央奈「珍しく」おでこ全開で雰囲気ガラリ「美人が際立つ」「大人っぽい雰囲気で素敵」と反響
【モデルプレス＝2026/05/17】元乃木坂46の堀未央奈が5月16日、自身のInstagramを更新。前髪無しのヘアスタイルを公開した。
【写真】29歳元乃木坂46人気メン「一瞬誰かと思った」“レア”なデコ出しショット
堀は、同日放送されたテレビ朝日系「池上彰のニュースそうだったのか！！」（毎週土曜よる8時〜）への出演を告知するとともに、出演時のオフショットを投稿。青の模様が入った清楚な白のノースリーブワンピースを着用し、前髪無しの額をすっきりと出したヘアアレンジを披露しており「ぜひご覧ください！珍しくデコ出しアレンジ」と綴っている。
この投稿に、ファンからは「デコ出しアレンジ新鮮でめっちゃ可愛い」「一瞬誰かと思った」「美人が際立つヘアスタイル」「大人っぽい雰囲気で素敵」「どんなヘアスタイルも似合ってて憧れる」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳元乃木坂46人気メン「一瞬誰かと思った」“レア”なデコ出しショット
◆堀未央奈「デコ出しアレンジ」を公開
堀は、同日放送されたテレビ朝日系「池上彰のニュースそうだったのか！！」（毎週土曜よる8時〜）への出演を告知するとともに、出演時のオフショットを投稿。青の模様が入った清楚な白のノースリーブワンピースを着用し、前髪無しの額をすっきりと出したヘアアレンジを披露しており「ぜひご覧ください！珍しくデコ出しアレンジ」と綴っている。
◆堀未央奈の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「デコ出しアレンジ新鮮でめっちゃ可愛い」「一瞬誰かと思った」「美人が際立つヘアスタイル」「大人っぽい雰囲気で素敵」「どんなヘアスタイルも似合ってて憧れる」などという反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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