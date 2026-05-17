タレントの指原莉乃（33）が16日深夜放送のフジテレビ「指原千夏」（土曜深夜0・45）に出演。断った番組企画について語った。

若槻千夏から「今ってさ、イコラブもノイミーも売れてる。また増えるんですか？それこそネトフリとかでオーディション番組やりたいけど、さっしーがアイドル番組つくるとかなったらやるんですか？」と質問が。「もう管理できないです」とこぼしつつ、番組オファーは「もう断りました」と明かした。

「ネトフリさんじゃないけど、オーディション番組やりませんかってお話、やれなかったです。私には無理、面白くないんで私が。タレント側が面白くないとだめ」と分析しつつ「そう思ってからオーディション番組見たんですけど…私面白くないんで」と断念。若槻は「私に相談してくれれば良かったのに」と吐露していた。

「もちろん今のメンバーを管理しなきゃいけないって言うのもあるし、それと同じくらい自分が面白くない。“歌詞入れとかないと（菊池風磨構文）”もそうだし、ちゃんみなも“生まれ持った顔ポーカー”それぞれおもしろハイライトがある」と補足。「これが（客観カメラ）ある時点で無理です。私にはできないです」と本音を明かした。