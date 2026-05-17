リチャード・ギアの34歳年下妻、母の日に家族ショット披露
映画『プリティ・ウーマン』や『愛と青春の旅だち』、『シカゴ』などで知られるリチャード・ギア。34歳年下の妻のアレハンドラ・シルバが母の日にインスタグラムを更新し、リチャードと子どもたちが写る家族写真を公開した。
【写真】リチャード・ギアの34歳年下妻アレハンドラ・シルバのセルフィー
アレハンドラは「世界中の母親、祖母、姉妹、娘、そして友人、時に目には見えない形で世界を支える女性の皆さま、母の日おめでとう」とメッセージを投稿。自身のセルフィーのほか、7歳のアレクサンダーと6歳のジェームズから野花を贈られる写真や、リチャードと子どもたちが手でハートを作ってポーズを取る写真をシェアした。さらに、アレハンドラが元夫との間にもうけた13歳の息子アルバートが、リチャードが見守るなか弟と戯れる様子も公開している。
続けて、「母親業は、私がこれまで経験した中で最も大変な仕事であり、同時に最も神聖な仕事でもあります」とコメント。「女性たちは何世代にもわたり母性を身体のうちに宿してきた」と綴った。
さらに、「私たちは、自分の子どもを育てると同時に、未来を担う男性と女性を育てている。愛とリスペクト、思いやり、勇気、そして優しさを、言葉を通してのみならず、生き方を通して教えています」と説明。「今日は、静かに、すべてを捧げてきたすべての母親に敬意を表したいと思います。歩みを止めずに努力を続けてきたすべての女性に。犠牲を払い、癒し、守り、泣き、笑い、そして心からの愛を捧げてきたすべての母親に」と称えた。
2014年にイタリア・ポジターノにあるセレブ御用達のホテル「Villa Treville」で出会い、2018年に結婚したリチャードとアレハンドラは、2024年11月頃、アレハンドラの母国であるスペインに移住。昨年3月には、聖ヨセフの日としても知られるスペインの父の日を祝し、アレハンドラが家族写真を公開して話題になっていた。
心温まるアレハンドラの投稿に、リチャードが「僕らみんな君が大好きだよ」とハートの絵文字を添えてコメント。これにアレハンドラも「リチャード、本当に素晴らしい家族を持てたことに感謝しています」と返信している。
引用：「アレハンドラ・シルバ」Instagram（＠alejandragere）
【写真】リチャード・ギアの34歳年下妻アレハンドラ・シルバのセルフィー
アレハンドラは「世界中の母親、祖母、姉妹、娘、そして友人、時に目には見えない形で世界を支える女性の皆さま、母の日おめでとう」とメッセージを投稿。自身のセルフィーのほか、7歳のアレクサンダーと6歳のジェームズから野花を贈られる写真や、リチャードと子どもたちが手でハートを作ってポーズを取る写真をシェアした。さらに、アレハンドラが元夫との間にもうけた13歳の息子アルバートが、リチャードが見守るなか弟と戯れる様子も公開している。
さらに、「私たちは、自分の子どもを育てると同時に、未来を担う男性と女性を育てている。愛とリスペクト、思いやり、勇気、そして優しさを、言葉を通してのみならず、生き方を通して教えています」と説明。「今日は、静かに、すべてを捧げてきたすべての母親に敬意を表したいと思います。歩みを止めずに努力を続けてきたすべての女性に。犠牲を払い、癒し、守り、泣き、笑い、そして心からの愛を捧げてきたすべての母親に」と称えた。
2014年にイタリア・ポジターノにあるセレブ御用達のホテル「Villa Treville」で出会い、2018年に結婚したリチャードとアレハンドラは、2024年11月頃、アレハンドラの母国であるスペインに移住。昨年3月には、聖ヨセフの日としても知られるスペインの父の日を祝し、アレハンドラが家族写真を公開して話題になっていた。
心温まるアレハンドラの投稿に、リチャードが「僕らみんな君が大好きだよ」とハートの絵文字を添えてコメント。これにアレハンドラも「リチャード、本当に素晴らしい家族を持てたことに感謝しています」と返信している。
引用：「アレハンドラ・シルバ」Instagram（＠alejandragere）