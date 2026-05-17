「ヴィクトリアＭ・Ｇ１」（１７日、東京）

昨年の２冠牝馬エンブロイダリー、オークス馬カムニャックの２頭に加え、一昨年の２冠牝馬チェルヴィニアなど実力馬が顔をそろえた春のマイル女王決定戦。充実一途の６歳牝馬ココナッツブラウンが大一番で大輪の花を咲かせる。以下、柴原央明助手との一問一答。

◇ ◇

−輸送が課題の馬だが、馬運車の中の様子は。

「イレ込んでいたけど、いつも通りです。暴れるわけではないが、燃えてしまって汗をかいてしまう。それでも走っていますからね」

−到着後の様子は。

「そこは馬がまだ競馬と分かっていないからいいです。当日輸送だと馬の行き来がたくさんあって、それで雰囲気が怪しくなるけど、今回は周りにあまり馬がいないので大丈夫です」

−ここ４戦は重賞で好走している。

「担当させてもらった時から走ると思っていた馬。難しいところがあってなかなか能力を発揮できなかったけど、どのクラスでも上位の走りをしてくれています」

−今回は東京のマイル戦になる。

「マイル戦は（昨年２月の）斑鳩Ｓで１０着だったけど、その時は状態が本物ではなくて、その次の錦Ｓでは上がり３Ｆ３２秒８の末脚で差し切ってくれました。僕はマイルが一番いいと思っているし、じっくりと待てる東京もいいです」

−枠は５枠９番になった。

「真ん中より外が良かったので、いいですね」

−２度目のＧ１挑戦になる。

「末脚がうまくハマるような競馬になって欲しいです」