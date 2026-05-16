BE:FIRST、初のスタジアムライブ初日にワールドショーケースの開催を発表
BE:FIRSTが、味の素スタジアムにて自身初のスタジアムライブ＜BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”＞を開催。9月から世界4都市を回るワールドショーケース＜BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026＞の開催を発表した。
＜BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026＞は、BE:FIRSTが世界へ向けた新たな挑戦として開催するショーケースツアーとなっており、ニューヨーク、マニラを含むアジア・アメリカの4都市を巡る。グループ結成5周年イヤーを迎えるBE:FIRSTが、さらなるグローバル展開に向けて新章へ踏み出す公演となっている。
本日開催初日となった『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”』は、チケット一般発売からわずか3分で完売。2日間で約10万人を動員する、BE:FIRST史上最大規模の公演となる。今後の海外での活動にも要注目だ。
＜BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026＞
詳細はこちら：https://befirst.tokyo/global2026/showcase
【BANGKOK】Samyan Mitrtown Hall
2026.9.25(Fri)
【TAIPEI】Legacy TERA
2026.9.27(Sun)
【MANILA】New Frontier Theater
2026.10.3(Sat)
【NEW YORK】Gramercy Theatre
2026.10.23(Fri)
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