BE:FIRSTが、味の素スタジアムにて自身初のスタジアムライブ＜BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”＞を開催。9月から世界4都市を回るワールドショーケース＜BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026＞の開催を発表した。

＜BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026＞は、BE:FIRSTが世界へ向けた新たな挑戦として開催するショーケースツアーとなっており、ニューヨーク、マニラを含むアジア・アメリカの4都市を巡る。グループ結成5周年イヤーを迎えるBE:FIRSTが、さらなるグローバル展開に向けて新章へ踏み出す公演となっている。

本日開催初日となった『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”』は、チケット一般発売からわずか3分で完売。2日間で約10万人を動員する、BE:FIRST史上最大規模の公演となる。今後の海外での活動にも要注目だ。

＜BE:FIRST WORLD SHOWCASE 2026＞

詳細はこちら：https://befirst.tokyo/global2026/showcase 【BANGKOK】Samyan Mitrtown Hall

2026.9.25(Fri) 【TAIPEI】Legacy TERA

2026.9.27(Sun) 【MANILA】New Frontier Theater

2026.10.3(Sat) 【NEW YORK】Gramercy Theatre

2026.10.23(Fri)