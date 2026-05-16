「2026年春ドラマ」出演の好きな女性俳優ランキング！ 2位「野呂佳代」を僅差で上回った1位は？
各テレビ局では、さまざまなジャンルの春ドラマが放送中です。作品には、魅力的な俳優が多く出演し、視聴者を楽しませています。
そこで、All About ニュース編集部は2026年4月27日、全国の20〜60代の男女300人を対象に「2026年春ドラマ出演俳優」に関するアンケート調査を実施しました。
今回のランキングは、「2026年春ドラマ」に出演している女性俳優が対象です。それでは、「2026年春ドラマ出演の好きな女性俳優」ランキングの結果を紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
2位は、『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系）に出演する野呂佳代さんでした。本作は、与党幹事長の娘で秘書だった主人公・星野茉莉が、スナックママの月岡あかりを東京都知事にしようと奮闘する“選挙エンターテインメント”作品です。
野呂さんがあかり役を担当し、自然体の演技を披露して好評を得ています。あかりは、常に明るく前向きな性格ながら、過去に「全てを失った」経験を持つ女性。話題作への出演が多い野呂さんが、難しい役を見事に演じて人気です。
回答者からは、「野呂ちゃんが出ているドラマにハズレなしだから」（20代女性／宮城県）、「彼女しかできない役があると思う。画面からにじみ出る包容力を感じる」（40代女性／岡山県）、「本当にこんな人いそうと思えるリアリティがすごい」（40代女性／神奈川県）などの意見が寄せられました。
1位は、『銀河の一票』で主演を務める黒木華さんでした。黒木さんが演じる主人公は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、全てを失った与党幹事長の娘で秘書だった星野茉莉です。
茉莉は、大物政治家の娘として生きてきたことで、さまざまな苦悩や葛藤を抱えている女性。普段は冷静沈着なのに、目標を見つけると一直線に突っ走ってしまう性格の持ち主です。黒木さんは、周りが見えなくなりがちな茉莉をチャーミングに演じ、愛すべきキャラクターを作り上げています。
回答者からは、「派手さはないのに、感情の揺れや内面の変化をとても自然に表現できる点が魅力」（60代男性／愛知県）、「安心感があり、ドラマのストーリーに集中させてくれます」（50代女性／埼玉県）、「ナチュラルな演技でリアリティがあり、どんな役でも違和感なく見られる」（30代女性／秋田県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)
そこで、All About ニュース編集部は2026年4月27日、全国の20〜60代の男女300人を対象に「2026年春ドラマ出演俳優」に関するアンケート調査を実施しました。
今回のランキングは、「2026年春ドラマ」に出演している女性俳優が対象です。それでは、「2026年春ドラマ出演の好きな女性俳優」ランキングの結果を紹介します。
2位：野呂佳代（『銀河の一票』）／41票
2位は、『銀河の一票』（カンテレ・フジテレビ系）に出演する野呂佳代さんでした。本作は、与党幹事長の娘で秘書だった主人公・星野茉莉が、スナックママの月岡あかりを東京都知事にしようと奮闘する“選挙エンターテインメント”作品です。
野呂さんがあかり役を担当し、自然体の演技を披露して好評を得ています。あかりは、常に明るく前向きな性格ながら、過去に「全てを失った」経験を持つ女性。話題作への出演が多い野呂さんが、難しい役を見事に演じて人気です。
回答者からは、「野呂ちゃんが出ているドラマにハズレなしだから」（20代女性／宮城県）、「彼女しかできない役があると思う。画面からにじみ出る包容力を感じる」（40代女性／岡山県）、「本当にこんな人いそうと思えるリアリティがすごい」（40代女性／神奈川県）などの意見が寄せられました。
1位：黒木華（『銀河の一票』）／42票
1位は、『銀河の一票』で主演を務める黒木華さんでした。黒木さんが演じる主人公は、政治家の不正を密告する告発文をきっかけに、全てを失った与党幹事長の娘で秘書だった星野茉莉です。
茉莉は、大物政治家の娘として生きてきたことで、さまざまな苦悩や葛藤を抱えている女性。普段は冷静沈着なのに、目標を見つけると一直線に突っ走ってしまう性格の持ち主です。黒木さんは、周りが見えなくなりがちな茉莉をチャーミングに演じ、愛すべきキャラクターを作り上げています。
回答者からは、「派手さはないのに、感情の揺れや内面の変化をとても自然に表現できる点が魅力」（60代男性／愛知県）、「安心感があり、ドラマのストーリーに集中させてくれます」（50代女性／埼玉県）、「ナチュラルな演技でリアリティがあり、どんな役でも違和感なく見られる」（30代女性／秋田県）などの意見が寄せられました。
※回答者コメントは原文ママです
この記事の執筆者：
ゆるま 小林
長年に渡ってテレビ局でバラエティー番組、情報番組などを制作。その後、フリーランスの編集・ライターに転身。芸能情報に精通し、週刊誌、ネットニュースでテレビや芸能人に関するコラムなどを執筆。編集プロダクション「ゆるま」を立ち上げる。
(文:ゆるま 小林)