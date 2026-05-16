「本当にショック」マクドナルド、ちいかわコラボ告知＆転売対策講じるも「転売されてますよ？」の声
マクドナルドの公式X（旧Twitter）は5月15日、投稿を更新。ちいかわとのコラボレーションを告知しました。公式アプリ限定販売や個数制限などの対策も講じる中、転売目的の購入への懸念や転売報告が寄せられています。
【画像】ちいかわコラボハッピーセット
コメントでは「かなりカワイイ」「欲しかった2人が当たりました もうメチャクチャ可愛いです！」とかわいらしいちいかわのおもちゃを称賛する声や、「無事に買えました！対策ありがとうございました」とマクドナルドに感謝する声などが上がりました。
(文:All About ニュース編集部)
【画像】ちいかわコラボハッピーセット
「対策ありがとうございました」同アカウントは「今日5/15(金)から！」とつづり、ちいかわのハッピーセットを告知する画像を投稿。第1弾は5月15〜28日、第2弾は5月29日〜6月11日の販売で、5月15日と5月29日は公式アプリ購入券限定販売とのことです。転売目的の大量購入や商品の放置を防ぐため、1人4個までの個数制限も設けられています。
「通報しまくってます」一方で「Yahooフリマで1分で完売されてた」「Yahooフリマで転売されてますよ？」「時間がある時に、メルカリに通報しまくってます」など、転売報告の声も。また「ちいかわのハッピーセットを4つまとめ買いしたのに、まさかの全部同じ種類でした…。ランダムなのは分かってるけど、SNSとか周りの友達の話では『4つ買えばコンプリートできる』って聞いてたから、本当にショック。しかも個数制限があるからこれ以上買えないし、他の種類を手に入れる手段がなくて」と、残念がる声も上がりました。本当に欲しい人に行き渡るようになるのか、今後のマクドナルドの対応も注視していきたいですね。
(文:All About ニュース編集部)