Netflix週間視聴ランキング（映画）：『爆弾』6週連続1位 『ゴジラ-1.0』『プークーと魔法の植物』『愛しのアサシン』がランクイン【5/4/26 - 5/10/26】
動画配信サービス「Netflix」は、週間視聴ランキング（5月4日〜5月10日）を発表。日本における映画ランキングは、『爆弾』が6週連続1位を獲得した。
【画像】記事内で紹介しているTOP10入り作品の個別ビジュアル
前週4位と5位にランクインしていた『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』が2位、『傲慢と善良』が3位にランクアップ。
4位には、2024年の「第96回アカデミー賞」で、邦画・アジア映画として史上初となる「視覚効果賞」を受賞、国内興行収入76億円超の大ヒットを記録した『ゴジラ-1.0』が初登場した。
戦後の日本を舞台に、心に深い傷を負った元特攻隊員・敷島浩一（神木隆之介）が、東京を襲う巨大な“怪物”に立ち向かうため、民間人たちによる決死の戦いに身を投じる物語。この2年後を舞台にした新作『ゴジラ-0.0』が11月3日に公開予定。敷島役の神木と典子役の浜辺美波らの続投が発表されている。監督・脚本・VFXは引き続き山崎貴が務める。
グローバルランキング（英語映画部門）で1位に輝いたアニメーション映画『プークーと魔法の植物』は7位にランクイン。世界92の国と地域でランクインし、72の国と地域で首位を獲得している。視聴数は3870万ビューを記録し、Netflixオリジナルのアニメ映画としては単週で史上最高の数字となった。
リスのような生き物“プークー”のオリー。彼らの種族は、食料を巡って争う鳥のような種族“ジャヴァン”を避けながら暮らしていた。そんな中、オリーはジャヴァン族のアイビーと偶然衝突。その拍子に、2人は魔法のポッドに触れてしまう。すると、オリーはジャヴァンに、アイビーはプークーに入れ替わってしまうのだった。元の姿に戻るため、そして対立するコミュニティ同士を結びつけるため、オリーとアイビーは力を合わせることになる。“誰かの立場になってみる”体験を描いた物語が、多くの視聴者の心をつかんだ。
本作は、Netflixと提携しているスカイダンス・アニメーションの新作。「ミッション：インポッシブル」シリーズや「トップガン」シリーズを手がけるスカイダンス・メディアが2017年に立ち上げた新興アニメスタジオ。元ピクサーのジョン・ラセターがクリエイティブ面で指揮を執っていることでも知られる。
10位には、タイ発のアクションドラマ『愛しのアサシン』がランクイン。68の国と地域でTOP10入りし、グローバルランキング（非英語映画部門）で1位を獲得した。希少な血液型を理由に命を狙われる女性ラーン（ピムチャノック・ルーウィセートパイブーン）が、暗殺者一家の助けを借りながら、生き残るために共に戦う姿を描く。
■日本の週間視聴ランキングTOP10（5月4日〜5月10日）
1：爆弾（トップ10入り週数：6）
2：WIND BREAKER／ウィンドブレイカー（2）
3：傲慢と善良（2）
4：ゴジラ-1.0（1）
5：栄光のバックホーム（3）
6：エイペックス・プレデター（3）
7：プークーと魔法の植物（1）
8：超かぐや姫！（13）
9：浅草キッド（12）
10：愛しのアサシン（1）
【画像】記事内で紹介しているTOP10入り作品の個別ビジュアル
前週4位と5位にランクインしていた『WIND BREAKER／ウィンドブレイカー』が2位、『傲慢と善良』が3位にランクアップ。
4位には、2024年の「第96回アカデミー賞」で、邦画・アジア映画として史上初となる「視覚効果賞」を受賞、国内興行収入76億円超の大ヒットを記録した『ゴジラ-1.0』が初登場した。
グローバルランキング（英語映画部門）で1位に輝いたアニメーション映画『プークーと魔法の植物』は7位にランクイン。世界92の国と地域でランクインし、72の国と地域で首位を獲得している。視聴数は3870万ビューを記録し、Netflixオリジナルのアニメ映画としては単週で史上最高の数字となった。
リスのような生き物“プークー”のオリー。彼らの種族は、食料を巡って争う鳥のような種族“ジャヴァン”を避けながら暮らしていた。そんな中、オリーはジャヴァン族のアイビーと偶然衝突。その拍子に、2人は魔法のポッドに触れてしまう。すると、オリーはジャヴァンに、アイビーはプークーに入れ替わってしまうのだった。元の姿に戻るため、そして対立するコミュニティ同士を結びつけるため、オリーとアイビーは力を合わせることになる。“誰かの立場になってみる”体験を描いた物語が、多くの視聴者の心をつかんだ。
本作は、Netflixと提携しているスカイダンス・アニメーションの新作。「ミッション：インポッシブル」シリーズや「トップガン」シリーズを手がけるスカイダンス・メディアが2017年に立ち上げた新興アニメスタジオ。元ピクサーのジョン・ラセターがクリエイティブ面で指揮を執っていることでも知られる。
10位には、タイ発のアクションドラマ『愛しのアサシン』がランクイン。68の国と地域でTOP10入りし、グローバルランキング（非英語映画部門）で1位を獲得した。希少な血液型を理由に命を狙われる女性ラーン（ピムチャノック・ルーウィセートパイブーン）が、暗殺者一家の助けを借りながら、生き残るために共に戦う姿を描く。
■日本の週間視聴ランキングTOP10（5月4日〜5月10日）
1：爆弾（トップ10入り週数：6）
2：WIND BREAKER／ウィンドブレイカー（2）
3：傲慢と善良（2）
4：ゴジラ-1.0（1）
5：栄光のバックホーム（3）
6：エイペックス・プレデター（3）
7：プークーと魔法の植物（1）
8：超かぐや姫！（13）
9：浅草キッド（12）
10：愛しのアサシン（1）