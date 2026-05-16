【ローソン】「抹茶フェア」全8品を発売、老舗茶屋「森半」とコラボレーション

ローソンは、5月19日から順次、創業190年の老舗茶屋「森半」とコラボレーションした「抹茶フェア」を全国の約1万4,000店(「ローソンストア100」を除く)で開催する。

今年で5回目となる「抹茶フェア」は、「濃い抹茶」と「ミルク感あるマイルドな抹茶」をテーマに、デザート･ベーカリー･アイスクリーム･ラテの計8品を展開する。

【老舗茶屋「森半」とのコラボ商品全8品の画像はこちら】

【5月18日発売 全1品】

◆Uchi Café×森半 抹茶ミルクロールケーキ(税込279円)

抹茶クリームとミルククリームを抹茶生地で巻き、仕上げに抹茶ソースをかけたロールケーキ。

【5月19日発売 全6品】

◆森半 抹茶ミルクパン(税込203円)

ふんわりした生地に、抹茶クリームとミルクホイップを包んだ。抹茶とミルクの2層の味わいが楽しめる。

※沖縄県では商品仕様と価格が異なる。

※青森県･秋田県･沖縄県では5月18日夕方頃に発売する。

◆Uchi Café×森半 濃い抹茶クッキーシュー(税込254円)

2種のクリームが楽しめるクッキーシュー。ココアパウダーと竹炭パウダーを使用した黒いクッキー生地に抹茶カスタードホイップと、ミルク感のある抹茶ホイップクリームを注入した。

※沖縄県では発売しない。

◆森半 ふわもちパンケーキ 抹茶 2個入(税込192円)

ふんわり･もっちりした生地で、程よい苦みがきいた抹茶クリームと抹茶ミルクホイップをサンドした。

※沖縄県では商品仕様と価格が異なる。

※青森県･秋田県･沖縄県では5月18日夕方頃に発売する。

◆Uchi Café×森半 濃い抹茶クレープ(税込265円)

抹茶風味のクレープ生地で抹茶とホワイトチョコを使用した抹茶クリームと北海道産生クリーム、抹茶を使用した抹茶ホイップを包んだ。2種の抹茶の味わいが楽しめる。

※青森県･秋田県は夕方頃に発売する。

※沖縄県では発売しない。

◆森半 宇治抹茶ワッフルコーン160ml(税込397円)

森半ブランド宇治抹茶を使用。豊かな香りや程よい苦み･渋みがしっかり感じられながら、食べやすいミルクベースで仕上げた。

◆アイス宇治抹茶ラテ(税込288円)

老舗お茶ブランド「森半」茶師が選んだ宇治抹茶とマチカフェこだわりの牛乳で、抹茶の旨みが楽しめる甘さ控えめのアイス抹茶ラテ。

【5月26日発売 全1品】

◆Uchi Café×森半 お餅で巻いた濃い抹茶もち食感ロール 4枚入(税込376円)

黒い求肥生地と黒いもち食感生地を重ねたもちもち生地で、抹茶クリームと粒あんを巻いた4個入りのロールケーキ。

※沖縄県では発売しない。