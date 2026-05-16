【日本代表の最新布陣】落選した三笘の代役は誰が担うのか 復帰した遠藤と冨安の序列、39歳・長友や“１試合”で選出された21歳FWの起用法は…
北中米ワールドカップに臨む日本代表のメンバー26人が、５月15日に発表された。
怪我やコンディションが懸念されていた遠藤航や冨安健洋、板倉滉らが選出された一方、主力アタッカーの三笘薫が直前の負傷で落選するなど、３月シリーズから小さくない変動があった。本稿では、現状での序列、想定される起用を整理してみたい。
まずGKは、鈴木彩艶（パルマ）が正守護神で、アクシデントがなければ、全試合でゴールマウスを守るだろう。有事の時にピッチに立つ二番手を、大迫敬介（サンフレッチェ広島）と早川友基（鹿島アントラーズ）が争っている。
３バックは、現状では３月のイングランド戦で先発した渡辺剛（フェイエノールト）、谷口彰悟（シント＝トロイデン）、伊藤洋輝（バイエルン）が先発候補。板倉滉と冨安健洋（ともにアヤックス）はコンディションが万全に戻れば、もちろんスタメンを狙える実力者で、さらに鈴木淳之介（コペンハーゲン）と瀬古歩夢（ル・アーブル）も控えており、層は厚い。
守田英正（スポルティング）や藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）が選外となったダブルボランチは鎌田大地（クリスタル・パレス）と佐野海舟（マインツ）がファーストチョイスで間違いない。それに続くのが田中碧（リーズ）で、現時点でまだ怪我から実戦復帰できていない遠藤航（リバプール）は回復次第だが、クラブと同様にクローザー的な起用になるかもしれない。
右ウイングバックはシャドーと兼用の堂安律（フランクフルト）のスタメンが濃厚で、菅原由勢（ブレーメン）がバックアッパー。これまでこのポジションが主戦場だった伊東純也（ゲンク）は三笘の選外の影響で、３月シリーズで起用が当たったシャドーでの出番が多くなりそうだ。
三笘が主戦場にしていた左ウイングバックは中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス）が先発候補で、クラブで好調の田大然（セルティック）が控える。５回目の出場となる39歳の長友佑都（FC東京）は守備固めでの起用か。
大怪我の南野拓実が間に合わず、３月シリーズでは三笘がプレーしたシャドーは、久保建英（レアル・ソシエダ）と伊東が中心で、鎖骨を骨折した鈴木唯人（フライブルク）が回復すればローテーションもあり得る。途中出場で流れを変えられる21歳のFW塩貝健人（ヴォルフスブルク）はスーパーサブ的な役割を担うだろう。他にも、堂安、中村、前田、そして鎌田もこのポジションで使われるかもしれない。
最後にストライカーは、エース格の上田綺世（フェイエノールト）が最上位で、得点力の高い小川航基（NEC）と長身の万能型FW後藤啓介（シント＝トロイデン）が二番手を争っている。ともにスピードのある塩貝や前田もトップでプレーする可能性がある。
文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
【記事】「３年連続はさすがに凄すぎ」「異次元」なんと史上最多！三笘薫の“偉業達成”にファン驚嘆！「完全にワールドクラス」
怪我やコンディションが懸念されていた遠藤航や冨安健洋、板倉滉らが選出された一方、主力アタッカーの三笘薫が直前の負傷で落選するなど、３月シリーズから小さくない変動があった。本稿では、現状での序列、想定される起用を整理してみたい。
まずGKは、鈴木彩艶（パルマ）が正守護神で、アクシデントがなければ、全試合でゴールマウスを守るだろう。有事の時にピッチに立つ二番手を、大迫敬介（サンフレッチェ広島）と早川友基（鹿島アントラーズ）が争っている。
守田英正（スポルティング）や藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）が選外となったダブルボランチは鎌田大地（クリスタル・パレス）と佐野海舟（マインツ）がファーストチョイスで間違いない。それに続くのが田中碧（リーズ）で、現時点でまだ怪我から実戦復帰できていない遠藤航（リバプール）は回復次第だが、クラブと同様にクローザー的な起用になるかもしれない。
右ウイングバックはシャドーと兼用の堂安律（フランクフルト）のスタメンが濃厚で、菅原由勢（ブレーメン）がバックアッパー。これまでこのポジションが主戦場だった伊東純也（ゲンク）は三笘の選外の影響で、３月シリーズで起用が当たったシャドーでの出番が多くなりそうだ。
三笘が主戦場にしていた左ウイングバックは中村敬斗（スタッド・ドゥ・ランス）が先発候補で、クラブで好調の田大然（セルティック）が控える。５回目の出場となる39歳の長友佑都（FC東京）は守備固めでの起用か。
大怪我の南野拓実が間に合わず、３月シリーズでは三笘がプレーしたシャドーは、久保建英（レアル・ソシエダ）と伊東が中心で、鎖骨を骨折した鈴木唯人（フライブルク）が回復すればローテーションもあり得る。途中出場で流れを変えられる21歳のFW塩貝健人（ヴォルフスブルク）はスーパーサブ的な役割を担うだろう。他にも、堂安、中村、前田、そして鎌田もこのポジションで使われるかもしれない。
最後にストライカーは、エース格の上田綺世（フェイエノールト）が最上位で、得点力の高い小川航基（NEC）と長身の万能型FW後藤啓介（シント＝トロイデン）が二番手を争っている。ともにスピードのある塩貝や前田もトップでプレーする可能性がある。
文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部）
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