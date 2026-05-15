栃木県上三川町の住宅に複数の人物が押し入り、住人の69歳の女性が殺害されるなどした事件。逮捕された自称16歳の少年が「同じ学年の仲間に誘われた」という趣旨の供述をしていることがわかりました

記者

「侵入の際に割られたとみられる窓ガラス付近に捜査員が集まり、鑑識活動が続けられています」

けさ、上三川町の住宅で行われた栃木県警による鑑識活動。事件はきのう午前9時半前に起きました。

複数の人物が住宅に押し入り、住人の富山英子さん（69）が殺害されたほか、富山さんの長男（40代）と次男（30代）もバールのようなもので殴られ、けがをしました。

富山さんを知る近隣住民

「この辺では資産家というか大農家で、富山御殿と有名でした。人間的にも恨みもないし、立派な家族でしたね」

警察は自称・神奈川県相模原市の高校生で16歳の少年を強盗殺人の疑いで逮捕。現場近くの路上を歩いていたところ、身柄を確保したということです。

これは少年の身柄の確保後に撮影された防犯カメラの映像。捜査車両が複数集まっているのが確認できます。

近隣住民

「パトカーが2台。4〜5人は（捜査員らしき人が）いたからね」

捜査関係者によりますと、少年は身柄を確保された際、スマホや財布を持っておらず、所持金もなかったということです。

また、捜査関係者への取材で少年がこんな趣旨の供述をしていることがわかりました。

少年

「強盗に関わった。同じ学年の仲間に誘われた」

捜査関係者によりますと、少年は事件現場には初めて訪れたとみられるということです。

一方、富山さんの自宅周辺ではおよそ1か月前から不審な車やバイクが目撃されていました。

近隣住民

「不審な車とかバイクが長時間止まっている。この辺の近所をうろうろしてるというので」

「自分も見ている、2日続けて」

今回の事件との関連はわかっていませんが、富山さんの親族からは不審な車両の目撃情報が先月以降、あわせて3回警察に寄せられていたといいます。

さらに、先月上旬には富山さんの自宅から離れた次男の家で窃盗事件も起きていました。

これを受け、警察は事件前日の夜までにあわせて数十回のパトロールを行って富山さんの住宅周辺の警戒を強化していました。

少年

「ほかの仲間は車で逃げた」

警察は逮捕された少年のほかに少なくとも2人が逃走しているとみていて、逃走手段に高級外車が使われた可能性があるとみて行方を追っています。