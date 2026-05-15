［フロントライン 太田朋男］

９日に８４歳で亡くなった米大リーグの名将、ボビー・コックス氏は、味のある監督さんだった。

ブレーブスとブルージェイズを足かけ２９シーズンにわたって率いた。ブレーブスのゼネラルマネジャーを経て１９９０年、監督に復帰すると、翌年から１４季連続でブレーブスをナ・リーグ地区優勝（選手会によるストライキでシーズンが打ち切りになった９４年を除く）に導き、９５年にはワールドシリーズを制覇した。

彼の下では、マダックス、グラビン、スモルツの３氏というサイ・ヤング賞トリオのほか、強打のスイッチヒッター、Ｃ・ジョーンズ氏、楽天でもプレーしたＡ・ジョーンズ氏が長きにわたってプレー。５人ともコックス氏同様、米国野球殿堂入りを果たしている。

動画サイトで「コックス」「退場」と英語で入力すると、彼が退場になった動画が数多くヒットする。監督として史上４位の通算２５０４勝を挙げた一方、退場処分１６２回は史上１位。肩を揺すりながらベンチを出ると、顔を真っ赤にして審判にまくし立て、帽子を地面にたたきつける。そして退場が告げられる一連の流れは、お決まりと言えるほどだったが、ファンに愛された。

確か２０００年だった。試合前の囲み取材で退場が多い理由について質問が飛んだ。すると、彼は当然のように言った。「必死にやっている選手が判定について不満なら、私の仕事は本気で抗議することだろう」

訃報（ふほう）に接したグラビン氏は大リーグ公式サイトで「彼の情熱を思えば、誰もが彼のためにプレーすることを喜び、壁を突き破ってでも走りたいと思っていた」と述べ、Ａ・ジョーンズ氏は「第二の父のようだった。野球だけでなく、私を人として育ててくれた」と、感謝を口にした。

勝利数と退場処分の数は、無関係ではないのだろう。選手思いの指揮官なればこそ、積み上げられた数字だ。（編集委員）