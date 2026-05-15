5月14日、お笑いピン芸人のくまだまさしが自身のXを更新。4月に入院・手術をしていた妻の経過をつづった。

「くまださんは2026年4月19日のXで、投稿の1週間前に、妻が手術を受けるため入院したことを明かしています。

病状については《大きな病気があった訳ではないのですが》としつつも、数年後に大きな病気になってしまう可能性を考慮した予防的手術だったそうです。翌日には退院の報告をしていました。

今回は、術後1カ月検診についての内容ですが、《検査の結果、術後特に異常もなく、無事に安静期間を終了しましたーって事で今日は奥さんが楽しみにしてた1ヶ月ぶりのアルコール解禁です 家族で乾〜杯》とファミレスで快気祝いの食事会をしたことを、写真とともに投稿していましたから一安心です」（芸能記者）

くまだの愛妻家ぶりは芸能界でも有名だ。

「1年間の同棲後、2003年に結婚しました。当時のくまださんの月収は7000円だったそうで、くまださんはバイトが終わると、公園でネタづくりをしながら奥さんを待ち、それから駅まで迎えに行くことが日課だったと聞いています。いまでも奥さんの誕生日にはレストランでお祝いをするそうですよ」（同前）

この「家族で乾〜杯」投稿に、ファンから《奥様、良かったですね》などお祝いリプライが多数寄せられたが、くまだはそのひとつひとつに返信。なかには《くまださんが旦那様なのもほんと感謝感謝だと思う》の投稿には、照れ隠しなのか《くまださんが旦那なのは当たりもあるけどハズレもいっぱい》と返していた。

そして、くまだは投稿の最後に《改めまして皆さま、本当に沢山の暖かい言葉ありがとございました》とお礼を述べて、《この歳になれば、これからも身体には調子悪いところも出てきてしまうかもです。でも1日でも長く過ごせるようお互い気をつけながら過ごして生きたいと思います》とつづっていた。

愛妻の回復で安心したくまだ。ネタの面白さにもますます磨きがかかりそうだ。