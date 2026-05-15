『トップガン』40周年記念上映 トム・クルーズが“アンセム”を口ずさむ特別映像＆懐かしの場面写真到着
映画『トップガン』（1986）の公開40周年を記念し、続編『トップガン マーヴェリック』（2022）とあわせてスクリーンで楽しめる特別上映『トップガン 40th Anniversary』が、5月13日より実施中。このたび、トップガン・アンセムのメロディを、トム・クルーズがうれしそうに口ずさむ特別映像が到着。1作目の懐かしの場面写真も公開された。
【動画】伝説の名曲“トップガン・アンセム”についてトム・クルーズが語る! 『トップガン 40th Anniversary』特別映像
“トップガンの日”5月13日から9日間期間限定で始まった『トップガン 40th Anniversary』上映。
本邦初公開となる『トップガン』IMAX、Dolby Cinemaを含め、IMAX（R）、Dolby Cinema（R）が両作品で、『トップガン マーヴェリック』はさらに4DX、MX4D、SCREENX、ULTRA4DXも上映されるという豪華仕様のラージフォーマットも活況を見せている。
このたび、耳心地の良い美しいメロディが一気に聴く者を空へと導いてくれる伝説の名曲“トップガン・アンセム”についてトム・クルーズが語る特別映像が公開になった。
映画音楽界の巨匠・作曲家ハロルド・フォルターメイヤーが手掛けたこの曲についてトムは「このアンセムは、スタッフみんなに送られた。早めにね。撮影が始まってすぐだった。みんな心を動かされたよ」と胸いっぱいの表情で話しながら、たまらず♪タ〜ラ〜ラと優しく口ずさみ想い入れの深さを垣間見せる。心をあたたかくも最高潮に高ぶらせてくれる“空へのラブレター”とも言うべき珠玉のメロディは、何十年経ってもトップガンをトップガンたらしめ観客を魅了している。
また、愛すべき名シーンの数々と、トムや脇を固める名優たちの瑞々しい姿が印象的な1作目の懐かし場面写真も改めて一挙に公開。若きエースパイロット候補生たちのぶつかり合いの熱量はいまなお写真からも伝わり、2作目にも登場を果たすアイスマン（ヴァル・キルマー）、そして親友で相棒のグース（アンソニー・エドワーズ）の息子ルースターの幼き姿も。
長い時間が経過しているからこその興奮と感動を味わえる。
『トップガン 40th Anniversary』は、5月21日までの限定上映。
【動画】伝説の名曲“トップガン・アンセム”についてトム・クルーズが語る! 『トップガン 40th Anniversary』特別映像
“トップガンの日”5月13日から9日間期間限定で始まった『トップガン 40th Anniversary』上映。
このたび、耳心地の良い美しいメロディが一気に聴く者を空へと導いてくれる伝説の名曲“トップガン・アンセム”についてトム・クルーズが語る特別映像が公開になった。
映画音楽界の巨匠・作曲家ハロルド・フォルターメイヤーが手掛けたこの曲についてトムは「このアンセムは、スタッフみんなに送られた。早めにね。撮影が始まってすぐだった。みんな心を動かされたよ」と胸いっぱいの表情で話しながら、たまらず♪タ〜ラ〜ラと優しく口ずさみ想い入れの深さを垣間見せる。心をあたたかくも最高潮に高ぶらせてくれる“空へのラブレター”とも言うべき珠玉のメロディは、何十年経ってもトップガンをトップガンたらしめ観客を魅了している。
また、愛すべき名シーンの数々と、トムや脇を固める名優たちの瑞々しい姿が印象的な1作目の懐かし場面写真も改めて一挙に公開。若きエースパイロット候補生たちのぶつかり合いの熱量はいまなお写真からも伝わり、2作目にも登場を果たすアイスマン（ヴァル・キルマー）、そして親友で相棒のグース（アンソニー・エドワーズ）の息子ルースターの幼き姿も。
長い時間が経過しているからこその興奮と感動を味わえる。
『トップガン 40th Anniversary』は、5月21日までの限定上映。