日本代表、北中米W杯に臨むメンバー26名を発表！…遠藤航や冨安健洋を選出、三笘薫や守田英正は落選
日本サッカー協会（JFA）は15日、6月に北中米で開幕する『FIFAワールドカップ2026』に臨む日本代表メンバー26名を発表した。
8大会連続8度目のワールドカップ（W杯）で「最高の景色を」を合言葉と、優勝を目標に掲げている日本代表。開幕が迫る本大会のメンバーにはMF久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）やMF堂安律（フランクフルト／ドイツ）、MF鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）ら主力が順当に選出され、負傷離脱中のMF遠藤航（リヴァプール／イングランド）やコンディションに不安を抱えているDF冨安健洋（アヤックス／オランダ）も名を連ねた。
その一方で、アジア最終予選まではチームの中核を担っていたMF守田英正（スポルティング／ポルトガル）、直前のプレミアリーグで負傷したFW三笘薫（ブライトン／イングランド）が落選となった。
カナダ、メキシコ、アメリカの3カ国共催で行われる今回のW杯は6月11日（日本時間12日）に開幕。日本代表はオランダ代表（15日）、スウェーデン代表（21日）、チュニジア代表（26日）とグループステージで対戦し、3大会連続の決勝トーナメント進出と共にベスト8以上という過去最高の成績を目指す。
なお、日本は5月31日に国立競技場で行われる『キリンチャレンジカップ2026 ひとつになるから強くなる。』でアイスランド代表との壮行試合に臨み、事前合宿地のメキシコ・モンテレイへ移動。同地で暑熱順化を行った後に、ベースキャンプ地となるアメリカ・ナッシュビルに入る。発表されたメンバーは以下の通り。
▼GK
早川友基（鹿島アントラーズ）
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
鈴木彩艶（パルマ・カルチョ／イタリア）
▼DF
長友佑都（FC東京）
谷口彰悟（シント・トロイデン／ベルギー）
板倉滉（アヤックス／オランダ）
渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）
冨安健洋（アヤックス／オランダ）
伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）
菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
▼MF／FW
遠藤航（リヴァプール／イングランド）
伊東純也（ゲンク／ベルギー）
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
前田大然（セルティック／スコットランド）
小川航基（NEC／オランダ）
堂安律（フランクフルト／ドイツ）
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
田中碧（リーズ／イングランド）
中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）
佐野海舟（マインツ／ドイツ）
久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）
後藤啓介（シント・トロイデン／ベルギー）
8大会連続8度目のワールドカップ（W杯）で「最高の景色を」を合言葉と、優勝を目標に掲げている日本代表。開幕が迫る本大会のメンバーにはMF久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）やMF堂安律（フランクフルト／ドイツ）、MF鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）ら主力が順当に選出され、負傷離脱中のMF遠藤航（リヴァプール／イングランド）やコンディションに不安を抱えているDF冨安健洋（アヤックス／オランダ）も名を連ねた。
カナダ、メキシコ、アメリカの3カ国共催で行われる今回のW杯は6月11日（日本時間12日）に開幕。日本代表はオランダ代表（15日）、スウェーデン代表（21日）、チュニジア代表（26日）とグループステージで対戦し、3大会連続の決勝トーナメント進出と共にベスト8以上という過去最高の成績を目指す。
なお、日本は5月31日に国立競技場で行われる『キリンチャレンジカップ2026 ひとつになるから強くなる。』でアイスランド代表との壮行試合に臨み、事前合宿地のメキシコ・モンテレイへ移動。同地で暑熱順化を行った後に、ベースキャンプ地となるアメリカ・ナッシュビルに入る。発表されたメンバーは以下の通り。
▼GK
早川友基（鹿島アントラーズ）
大迫敬介（サンフレッチェ広島）
鈴木彩艶（パルマ・カルチョ／イタリア）
▼DF
長友佑都（FC東京）
谷口彰悟（シント・トロイデン／ベルギー）
板倉滉（アヤックス／オランダ）
渡辺剛（フェイエノールト／オランダ）
冨安健洋（アヤックス／オランダ）
伊藤洋輝（バイエルン／ドイツ）
瀬古歩夢（ル・アーヴル／フランス）
菅原由勢（ブレーメン／ドイツ）
鈴木淳之介（コペンハーゲン／デンマーク）
▼MF／FW
遠藤航（リヴァプール／イングランド）
伊東純也（ゲンク／ベルギー）
鎌田大地（クリスタル・パレス／イングランド）
前田大然（セルティック／スコットランド）
小川航基（NEC／オランダ）
堂安律（フランクフルト／ドイツ）
上田綺世（フェイエノールト／オランダ）
田中碧（リーズ／イングランド）
中村敬斗（スタッド・ランス／フランス）
佐野海舟（マインツ／ドイツ）
久保建英（レアル・ソシエダ／スペイン）
鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）
塩貝健人（ヴォルフスブルク／ドイツ）
後藤啓介（シント・トロイデン／ベルギー）