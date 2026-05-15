5月15日午後、和歌山県串本町でダイビング中とみられる事故があり、60代の男性が意識不明の重体です。 消防によりますと、15日午後3時1分、串本町古座で関係者の男性から「ダイビング中の事故、心肺停止状態です」と119番通報がありました。 消防が駆けつけた際、男性は心肺停止で意識がなく、病院に搬送されましたが重体だということです。 この事故によるけが人は、搬送された男性1人だということです。消防や警察が、当時の