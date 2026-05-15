栃木県上三川町の住宅に複数の人物が押し入り、住民の女性が殺害されるなどした事件で、警察が16歳の少年を強盗殺人の容疑で逮捕したことが報じられました。報道によると、少年は5月14日の午前中に、複数人で住宅に侵入し、住人の69歳女性を何らかの凶器で殺害した疑いがもたれています。少年は被害者と面識がなかったということで、闇バイトの可能性も指摘されています。ネット上では「16歳であろうが許されない犯罪」といった厳