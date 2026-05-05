本レンズが発売されたのは2022年2月。ニコンのZレンズとしては初となる超望遠ズームレンズであり、なおかつ高性能ラインであるS-Lineの1本として登場した。 外観・仕様 最大径×長さはφ98×222mmで、質量は約1,355g（三脚座なし）。高性能・高機能なS-Lineのレンズでありながら、同クラスの他社製レンズと比べても遜色のないレベルでの小型・軽量化が図られており、手持ち撮影にも十分に対応する。 鏡筒をテレ端