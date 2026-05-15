スーパーのコメ販売平均価格推移農林水産省は15日、全国約千店舗のスーパーで4〜10日に販売したコメ5キロの平均価格が、前週に比べ54円安い3742円だったと発表した。値下がりは3週連続。銘柄米の平均価格は48円安い3809円だった。ブレンド米や小売りのプライベートブランド（PB）商品は66円安い3534円だった。