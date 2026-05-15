X（旧Twitter）で話題になっているのは、気持ちが顔に出過ぎているわんこの姿。あまりに嬉しそうな表情は記事執筆時点で19万2000回を超えて表示されており、「可愛すぎる」「大好きなんだね」「守りたくなる…」などのコメントの他、1万3000件のいいねが寄せられました。

【写真：車で帰省し、犬を連れていった結果→外で待っていた『飼い主の母』を発見した瞬間…『尊すぎる表情』】

飼い主さんのお母さんに会いたくて…

Xアカウント「@momo_shiba_db」の投稿主さんは、豆柴『モモ』ちゃんの可愛い姿を紹介しています。モモちゃんは、まんまるベビーフェイスと素敵な笑顔がチャームポイントとのこと。

モモちゃんを連れて実家へ帰省した日のこと。車に乗っている間から、モモちゃんはどこか落ち着かない様子だったそうです。

きっと、大好きなお母さんに会えることを理解していたのでしょう。窓の外を見つめながらソワソワしたり、飼い主さんの様子を確認したりと、期待が隠しきれません。特に印象的なのは、そのキラキラと輝く目。まるで「まだかな、もう着くかな」と言っているような表情で、会える瞬間を今か今かと待ちわびていたそうです。

笑顔あふれる再会の瞬間

そして実家に到着し、外で待っていたお母さんの姿が見えた瞬間、モモちゃんの表情は一気に変化。ぱっと口元がゆるみ、思わずニパッと笑顔になってしまったのです。その幸せがあふれ出したような顔は、見ているだけで胸が温かくなるほど…。嬉しそうなモモちゃんのリアクションから、「会いたかった！」という強い気持ちが伝わってきます。

期待いっぱいの顔から、はじけるような笑顔へ変わる瞬間がなんとも愛らしいモモちゃん。もともと笑っているかのように見える口元で、「それ、食べたい！」と圧をかけるときですら、ニッコリ笑っているように見えるそうですよ。

この投稿には「わんこの笑顔は本当に尊い」「この上なく嬉しそう」「からあげ大量に作って待ちたい」などの温かなコメントが寄せられています。

モモちゃんの平和な日常はXアカウント「@momo_shiba_db」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：Xアカウント「@momo_shiba_db」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。