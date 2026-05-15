お笑いコンビ「ハライチ」が14日放送のテレビ朝日「アメトーーク！」（木曜後11・15）に出演。学生時代の同級生と会ったときに、話に入れないと明かした。

この日は「意外と40歳いってる芸人」が集まってトーク。岩井勇気(39）は「同級生に会った時に、管理職とかになっているんですよ。下のことのためを考えたりとか、社会貢献を考えたりしている話をするんですよ。でも、かたや、お昼の番組で、洗面器にお湯はって、ビー玉をチームで1個ずつ入れて、誰があふれさせるっていうのやっている。この間なんて、2時間の番組で1時間半くらいミニミニカーリングをやっていて、俺、これ何やってるの？って。何で俺、1時間半ミニミニカーリングやってるの？って」と語った。

澤部佑（39）も「友達の結婚式とか行くと凄い。本当に介護士とシステムエンジニアの同級生が“介護の職場はどうなの、どういうシステム？”みたいな話をしていて、全く入れないみたいな。全く入れなくて、ヤバイヤバイって“中学の時に、お前ウンチ漏らしたよな”みたいな、そういう話しか入れなくて…」と明かした。

岩井はまた「無知って言うのがあります。40歳なのに何も知らない。一般常識とか、芸能のこと何も知らないんで。この間、澤部がロサンゼルスのドジャースの試合を見に行った。その時に俺は“ドジャースって、誰か日本の選手いたっけ？”って聞いた」と発言。澤部は「クイズ番組とか出ると、一見、知的な感じするから、何でも答えそうだけど、本当に何も知らないから。隣の野々村友紀子さんなんて引いちゃって。あんな、なんでも突っ込んでくれて、笑いにしてくるの野々村さんが引いちゃって…」と明かしていた。

それを聞いた「かまいたち」の濱家隆一（42）も、「共通の話題がない、パパとな。学校の行事とか行ってしゃべっていても、“うちの授業のAIの参入が”とかしゃべっているのも、一緒の輪にはおるけど、普段はあんましゃべれへん芸人を装って…。気いつかって、最後はパパ友が回している時あります」と言い、共演者から賛同の声が上がっていた。