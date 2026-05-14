＜速報＞米国女子の初日スタート 渋野日向子、原英莉花らは深夜ティオフ
＜クローガー・クイーンシティ選手権 初日◇14日◇マケテワCC（オハイオ州）◇6416ヤード・パー70＞米国女子ツアーの第1ラウンドが開幕。日本時間午後8時15分に第1組がまっさらなコースへと飛び出していった。
【写真】小麦色の肌がまぶしい シブコのJK時代
日本勢は14人が出場する。その先陣を切ったのは、アウトスタート第2組の笹生優花。現在、1番パー4をプレーしている。山下美夢有は午後8時59分に10番からティオフする。渋野日向子は翌15日（金）の午前1時37分に10番からスタート。2戦連続トップ10入り中の原英莉花は、同2時32分に同じくインコースからラウンドを開始する。今大会の賞金総額は200万ドル（約3億1500万円）。優勝者には30万ドル（約4700万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜LIVE＞第1ラウンドのスコア速報
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