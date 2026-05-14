Instagram新機能「Instants」リリース 友達の閲覧後に自動削除・日常の一コマを共有可能
【モデルプレス＝2026/05/14】Instagramは5月13日（米国時間）、新機能「Instants（インスタント）」をローンチすることを発表した。
【写真】Instagram、誹謗中傷から守る新機能「抑制」導入
ありのままの瞬間を友達と気軽にシェアする方法「Instants」。日常の一コマを友達と気軽に共有する方法としてデザインされており、写真は友達が閲覧すると消える仕組みだ。Instagram上の新しい機能としての提供に加えて、一部の国では試験的に単独アプリもリリース。日本では5月18日の週前半を目処に、機能・単独アプリのどちらも利用できるようになる予定だ。
使い方としては、Instagramのアプリ上でメッセージ画面を開くと、受信箱の右下にInstantsを見つけることができ、カメラを一度タップするだけで写真を撮影し、親しい友達もしくは相互フォロワー（フォローバックしている友達）とシェアすることが可能。編集や加工をすることはできないため、その瞬間をありのままに共有することができる。
「Instants」でシェアした写真は最大1年間、自分だけが見ることができるアーカイブに保存される。アーカイブを開き、画面下部の「まとめを作成」をタップするだけで、自分が「Instants」でシェアした写真をストーリーズにシェアし、フォロワーと共有することが可能だ。なお、「Instants」で共有した写真を友達がスクリーンショットや画面録画することはできない。（modelpress編集部）
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◆Instagram、新機能発表
ありのままの瞬間を友達と気軽にシェアする方法「Instants」。日常の一コマを友達と気軽に共有する方法としてデザインされており、写真は友達が閲覧すると消える仕組みだ。Instagram上の新しい機能としての提供に加えて、一部の国では試験的に単独アプリもリリース。日本では5月18日の週前半を目処に、機能・単独アプリのどちらも利用できるようになる予定だ。
「Instants」でシェアした写真は最大1年間、自分だけが見ることができるアーカイブに保存される。アーカイブを開き、画面下部の「まとめを作成」をタップするだけで、自分が「Instants」でシェアした写真をストーリーズにシェアし、フォロワーと共有することが可能だ。なお、「Instants」で共有した写真を友達がスクリーンショットや画面録画することはできない。（modelpress編集部）
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