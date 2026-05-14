丸一鋼管<5463.T>＝物色人気集中でストップ高。同社は建設業界向けを主力とする溶接鋼管の国内トップメーカーで、海外売上高比率が５割近いことからも分かるように、世界的にも屈指の実力を有している。１３日取引終了後に発表した２６年３月期の営業利益は前の期比４０％増の３２０億４３００万円と大幅な伸びを達成、続く２７年３月期の同利益についても前期比１５％増の３６９億円見通しと２ケタ成長を継続し、５期ぶりの過去最高更新を予想している。同社もＡＩデータセンター案件によって商機が高まっており、半導体生産設備に使われるＢＡ管などの収益貢献が見込まれている。株主還元にも抜かりなく、今期年間配当は５２円を計画、これは株式３分割を考慮すると実質大幅増配となる。更に発行済み株式数２．７１％相当の６００万株、金額ベースで１００億円を上限とする自社株買いも発表（買い付け期間は２７年３月末まで）しており、これらが大口資金を誘引する強力なポジティブ材料となった。



日本マイクロニクス<6871.T>＝一時ストップ高、切り返し急で青空圏舞う。１３日の取引終了後に、２６年１２月期上期業績予想について、売上高を４３９億円から４５７億円（前年同期比３８．０％増）へ、営業利益を１２３億円から１２９億円（同７０．４％増）へ、純利益を８２億円から９２億円（同９２．７％増）へ上方修正したことが好感されている。主にメモリー向けプローブカードの生産能力拡大により、ＤＲＡＭ向け製品が好調に推移していることが要因としている。また、第３四半期もメモリー向けプローブカードの高水準の需要が継続することに加えて、生産能力増強の効果により、売上高・利益ともに堅調に推移すると見込んでおり、第３四半期累計（１～９月）業績予想を売上高７１６億円（前年同期比４２．０％増）、営業利益２１９億円（同９３．８％増）、純利益１５２億円（同２．１倍）とした。



大紀アルミニウム工業所<5702.T>＝上げ足強め新高値。同社はきょう午前１１時、２６年３月期の連結決算発表にあわせ、２７年３月期の業績予想を開示した。今期の売上高は前期比１６．８％増の３８６７億円、最終利益は同２．４倍の８８億４０００万円を見込む。大幅な増益予想を示し、評価された。年間配当予想は同１５円増配の７０円とした。中東情勢の影響を除いたアルミの需要環境については、自動車向けを含め引き続き堅調に推移すると想定。ＬＭＥ価格の高騰による売上高の増加と、海外子会社における原料価格と製品販売価格の差（スプレッド）の確保を見込む。２６年３月期の売上高は前の期比１０．４％増の３３１１億９００万円、最終利益は同５．３倍の３６億８０００万円となった。



ダイドーリミテッド<3205.T>＝６日ぶりに急反発でストップ高。アパレルメーカー中堅で自社ブランド「ニューヨーカー」やライセンスブランド「ブルックスブラザーズ」を主力に展開を図っている。Ｍ＆Ａ戦略にも長じ、今期は買収子会社の貢献もあって業績変貌が見込まれている。１３日取引終了後に発表した２７年３月期の業績予想は営業利益段階で前期比４倍の１５億円を見込んでおり、これがポジティブサプライズとなった。同社はアクティビストのストラテジックキャピタルの圧力で２５年３月期に劇的に配当を引き上げマーケットでも話題となった経緯があるが、ストラテジックキャピタルが同社株売却後、配当１００円から５０円に半減（２６年３月期）させた。しかし、それでも配当利回りは時価換算で６．６％台と際立って高い。２７年３月期も収益急拡大見通しと合わせ、５０円配を継続することで物色人気を助長する格好となっている。



ワイエイシイホールディングス<6298.T>＝急速人気化。半導体製造装置や液晶製造装置などメカトロニクス分野を深耕、パワーデバイスの製造工程で不可欠な独自のレーザービーム技術にも注目が集まっており、レーザービームを使った熱処理加工装置であるレーザーアニール装置の大型受注などが収益に貢献している。そうしたなか、１３日取引終了後に発表した２７年３月期の業績予想は、期ずれ案件の計上効果も反映して営業利益段階で前期比２．５倍化となる３３億円を見込んでおり、これが株価を強く刺激した。更に、年間配当も前期実績から５円増配となる４５円を計画しており、配当利回りは時価換算で３．２％前後と高く、インカムゲイン評価の買いも誘導している。



ユニオンツール<6278.T>＝ストップ高で上場来高値圏を舞う。プリント配線板用超硬ドリル（ＰＣＢドリル）で世界トップシェアを誇るが、生成ＡＩ関連を中心とした需要創出で収益は会社側の想定を上回る好調に推移している。１３日取引終了後に２６年１２月期業績予想の修正を発表、営業利益は従来予想の１００億円から１３０億円（前期比４９％増）に大幅増額した。増額前の段階で連続ピーク利益更新が見込まれていたが、そこから更に３割も上乗せされる形となっている。同社の株価は年初から既に２倍以上の上昇パフォーマンスを演じていたが、足もとの業績修正を受け投資資金の攻勢が改めて加速している。



Ｊ－ＭＡＸ<3422.T>＝ストップ高。ホンダ系の自動車部品会社でプレス成型部品を主力に手掛ける。新機種立ち上げに伴う金型設備などの販売好調が売り上げを押し上げているほか、経営構造改革に取り組み、利益率の改善が急だ。１３日取引終了後に発表した２６年３月期の営業利益は１８億５８００万円（前の期は１９００万円）と急回復、続く２７年３月期は２４億円（前期比２９％増）を見込んでいる。業績改善を背景に株主還元も強化し、前期の年間配当を従来計画に１円上乗せした５円とするほか、今期はそこから３円増配となる８円を計画。これを手掛かり材料に短期筋の攻勢に火が付いた。



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出所：MINKABU PRESS