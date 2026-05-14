5月1日より配信開始された「バチェロレッテ・ジャパン」シーズン4は佳境に。最終話を含む残りあと2話は、5月16日より配信されます。

シリーズ最年少でいて、落ち着いた雰囲気を持つバチェロレッテの平松里菜さん。

スタジオのMCの指原莉乃に「上品さが滲み出てる」と言わせた里菜さんは、過去に異性との正式交際をしたことがないそう。「心から信頼できるパートナー」をこの旅で見つけたいという里菜さん。そんな彼女をめぐる14名の男性参加者も個性豊かで話題を呼んでいます。今回は、参加男性の人気ランキングを一般女性を対象に徹底調査してきました！

※記事の後半に、放送のネタバレを含む箇所がございます※

女性100人に聞いた！ 「バチェロレッテ・ジャパン」シーズン4 男性参加者人気ランキング

配信開始前、20代後半から40代前半の女性100名を対象に、男性参加者の中から1人「結婚したい人」を選んでもらいました。

1-3位に輝いた男性参加者を選ばれた理由とともに発表していきます。

1位 プロレスラー 安斎勇馬 （29票）



・この中では顔が一番好き！恋に臆病だとしても、私が引っ張っていけばいいかな（30代前半）

・元々彼のファンです。彼の誠実さやチャーミングさを知っているので彼一択！（30代後半）

・強靭な肉体を想像して守ってもらいたいけど恋に臆病って所が母性をくすぐられて守ってあげたくなっちゃう、めろい！（20代後半）

2位 ゴルフ事業経営 山崎至 （26票）



・圧倒的な爽やかさで、彼！収入も安定していそう。（40代前半）

・参加者の中で一番胡散臭くないから笑（30代後半）

・落ち着いた雰囲気を感じるから。ゴルフ教えて欲しい！（20代後半）

3位 会社経営者 長田寛太 （12票）



・可愛いのにしっかりしてそうなギャップが良い。こんな人に養われたい笑（20代後半）

・誠実そう。顔がタイプ！（30代前半）

※以下、7話までのネタバレを含みます※

このアンケートでは、安斎勇馬さんと山崎至さんが他12名と票差をかなりつけた結果となりました。

番組をご覧になっている人はこの結果を見て気付いたはず。そうなんです！最後まで残っている2人なんです！

旅を一緒にしていない（当たり前）、ましてや、会ったことも話したこともない一般女性が選ぶランキングのツートップと里菜さんが最後まで残した2人が一緒という偶然。

とても面白い結果となりました。

この男性2人に人気が集まった共通点としては、爽やかなルックス、そして、職業を明確に公表していたところです。そこに女性たちは誠実さを感じ取ったのかもしれませんね。

さて、残すところあと2話となった「バチェロレッテ・ジャパン」シーズン4。里菜さんにとっての初めての正式交際は人気ランキング1位の安斎さん、2位の山崎さんどちらになるのでしょうか！

過去には、誰も選ばない、選ばれないなど波乱のファイナルを迎えることもあったバチェロレッテシリーズ。シーズン4は幸せいっぱいのバチェロレッテとそのお相手が見れますように。願いながら配信を待ちたいと思います。

執筆：グミ美

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