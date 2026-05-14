西野未姫、“3LLDDKK”新居を大改造も「まさかの結果でした」→ネット「モデルルームみたいで素敵」「このままでもオシャレです！」
元AKB48でタレントの西野未姫（27）が14日までにYouTubeチャンネルを更新。家具をそろえた新居を披露した。
【動画】「まさかの結果でした」“3LLDDKK”新居の大改造の様子を公開した西野未姫
西野と、夫でお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱（58）は今年4月に、隣室を新たに借りたことを報告。2部屋合わせて合計3LLDDKKになる。これに「徒歩0分最高ですね〜」「あの高級マンションをもう一部屋なんて！」といった反響が寄せられていた。
これまでも新居を整える様子を動画で紹介してきた西野。「【部屋大改造】家具を買ったので西野家みんなで新居改造したのにまさかの結果でした【Vlog】」と題した今回の動画では「きょうで隣の部屋すべて完成する予定です」と予告し、ベッドやソファ、テーブルを組み立て設置する様子を公開した。
ただ、設置し終えると、思っていた雰囲気と違う様子に困惑。西野は「『完成しました！』ってやる予定だったんですけど、ちょっとなんか思ってたのと違くなってしまったという…」とポツリ。過ごしやすさは良いものの「やっぱちょっとシャレた感というか…」と不満点をあげ「本当にこれで、『できた！』ってなったら、またルームツアーをします」と予告していた。
ネットでは「モデルルームみたいで素敵」「このままでもオシャレです！」「時計と観葉植物かなぁ」といったコメントのほか、仲むつまじい協力し合う西野家に対して「本当に素敵な家族」「素敵ファミリーすぎる!!」といった声も寄せられた。
またこの動画投稿後、13日に第2子男児を出産したことを報告していた。
【動画】「まさかの結果でした」“3LLDDKK”新居の大改造の様子を公開した西野未姫
西野と、夫でお笑いコンビ・極楽とんぼの山本圭壱（58）は今年4月に、隣室を新たに借りたことを報告。2部屋合わせて合計3LLDDKKになる。これに「徒歩0分最高ですね〜」「あの高級マンションをもう一部屋なんて！」といった反響が寄せられていた。
これまでも新居を整える様子を動画で紹介してきた西野。「【部屋大改造】家具を買ったので西野家みんなで新居改造したのにまさかの結果でした【Vlog】」と題した今回の動画では「きょうで隣の部屋すべて完成する予定です」と予告し、ベッドやソファ、テーブルを組み立て設置する様子を公開した。
ネットでは「モデルルームみたいで素敵」「このままでもオシャレです！」「時計と観葉植物かなぁ」といったコメントのほか、仲むつまじい協力し合う西野家に対して「本当に素敵な家族」「素敵ファミリーすぎる!!」といった声も寄せられた。
またこの動画投稿後、13日に第2子男児を出産したことを報告していた。