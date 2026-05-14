志田未来、誕生日迎えた最新ショットに驚く声「33歳？見えない」 FRUITS ZIPPERなど“豪華メンツ”が祝福
俳優の志田未来（33）が、14日までに自身のインスタグラムを更新。33歳の誕生日を迎えたことを報告し、ファンや著名人から続々と祝福の声が寄せられている。
【写真】「相変わらず可愛い」変わらぬ美貌に驚く声続々、33歳の誕生日迎えた志田未来の最新ショット
志田は「33歳 初心を忘れず一つ一つの作品に向き合って、健康に気をつけながら33歳もがんばります」とつづり、バースデープレートを手にした笑顔のショットや、“HAPPY BIRTHDAY”のバルーンを頭にのせた写真を公開。「家族や友達、マネージャーさん達からもたくさんお祝いしていただき、感謝の気持ちでいっぱいです」と思いも明かした。
投稿には、芸能界からも祝福コメントが続々。FRUITS ZIPPERの松本かれんが「みらいたん！お誕生日おめでとうございます だいすき!!」、真中まなが「わー！みらいたん!!!おめでとうございます」、俳優の泉澤祐希が「おめでとう!!」、畑芽育が「みらいさんおめでとうございます 幸あれ」、岡田義徳も「おめでとう」とメッセージを送っている。
ファンからも「33歳？見えない」「相変わらず可愛い」「未来ちゃんお誕生日おめでとう」「素敵な一年になりますように」「ずっと応援してます！」といった声が寄せられ、変わらぬ透明感あふれる姿に反響が集まっていた。
【写真】「相変わらず可愛い」変わらぬ美貌に驚く声続々、33歳の誕生日迎えた志田未来の最新ショット
志田は「33歳 初心を忘れず一つ一つの作品に向き合って、健康に気をつけながら33歳もがんばります」とつづり、バースデープレートを手にした笑顔のショットや、“HAPPY BIRTHDAY”のバルーンを頭にのせた写真を公開。「家族や友達、マネージャーさん達からもたくさんお祝いしていただき、感謝の気持ちでいっぱいです」と思いも明かした。
ファンからも「33歳？見えない」「相変わらず可愛い」「未来ちゃんお誕生日おめでとう」「素敵な一年になりますように」「ずっと応援してます！」といった声が寄せられ、変わらぬ透明感あふれる姿に反響が集まっていた。