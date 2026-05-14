【本日誕生日】マギー、極小水着にスタイリッシュコーデも インスタショットに「スタイル抜群」「素敵」
本日14日はタレント、モデルのマギーの34歳の誕生日だ。現在はタレント業をセーブし、実業家として活躍の場を広げている彼女。今回はそんなマギーの33歳の1年を、彼女のInstagramの投稿で振り返りたい。
【写真】マギー、水着姿に春コーデも 「スタイル抜群」「魅力的」 極小の水着も（20枚）
■カラフルな水着姿
モデルとして本格的に活動していた時代から、水着ショットをたびたび公開してきたマギー。昨年の7月には、イルカの絵文字を添え、透き通るようなエメラルドブルーの海を見つめる後姿を披露した。
派手な暖色のグラデーションカラーの水着を着用しており、引き締まった背中が印象的だ。ファンからは「綺麗ですね」「素敵」「健康的」などのコメントが寄せられた。
■レオパード柄の水着姿
続く8月には「Swim swim swim」とつづり、海水浴を楽しむ様子を複数枚投稿。爽やかな陽射しの下、レオパード柄などの水着姿で眩しい笑顔を見せた。
自然体な魅力にあふれたショットに、「天使のお肌」「スタイル抜群」「何度見ても綺麗」などのコメントが集まっている。
■全身ハイブランド！ ラグジュアリな春コーデ
今年3月には、「春コーデ」の一言とともに、レザーのジャケットに黒いミニスカートを合わせたコーデを披露。これらは全てハイブランドのようで、ジャケットはRick Owens、シャツはLouis Vuitton、ミニスカートはDior、ローファーはTOD’Sと全てアカウントと紐づけている。
高級ブランドを着こなす彼女の姿に、ファンからは「か！か！かっわいいー!!眼福です」といった声のほか、ミニスカートから伸びる細く長い足についても「足なげぇ〜羨ましい！」といった羨望の眼差しがそそがれている。
カッコ良すぎるスキーウェア姿にバギーで砂漠を疾走する姿も！
■スキーウェア姿がカッコいい！
同じ3月には一転、「雪景色ってこんなにもテンションあがるのね！」と、スタイリッシュなスキーウェア姿で雪景色の中で佇む様子を公開している。
スキー用のヘルメットを腰にかかえ、サングラスをかけてブロンドヘアをたなびかせるマギーの姿は、まるでハリウッド映画の女性スパイのよう。コメント欄には「オシャレすぎる!!めちゃくちゃかわいい」「選手みたい」「かっこいいマギー」などの反響が寄せられている。
■ドバイの砂漠をバギーで疾走！
実業家として世界をまたにかけているマギー。昨年12月にはビジネスでドバイを2年ぶりに訪れたことを報告し、「せっかくのドバイ！初めて砂漠のほうへ！」とつづり、スカーフを巻いて広大な砂漠の中にたたずむショットを公開した。
カーマニアとしても知られるマギーは砂漠でバギーを運転したようで、「バギーは楽しすぎたよ、運転上手って褒められた笑」「もっと飛ばしたかったです笑」「コツはびびらずにアクセル踏みっぱなし」とつづり、バギーのステアリングのほか、砂漠を疾走する動画も公開している。
■極小の水着姿で日焼けタイム！
昨年9月には、「I need my tan skin」「この時はまだ焼けてなかった、、好評だからずっと小麦肌で居たい気持ち」とつづり、水上のハンモックに寝そべる姿を公開した。
鍛え抜かれたボディを極小サイズの水着が際立たせており、ファンからは「美しすぎ」「スタイル最高」「圧巻」などの反響があった。
引用：「マギー」Instagram（@maggymoon）
【写真】マギー、水着姿に春コーデも 「スタイル抜群」「魅力的」 極小の水着も（20枚）
■カラフルな水着姿
モデルとして本格的に活動していた時代から、水着ショットをたびたび公開してきたマギー。昨年の7月には、イルカの絵文字を添え、透き通るようなエメラルドブルーの海を見つめる後姿を披露した。
■レオパード柄の水着姿
続く8月には「Swim swim swim」とつづり、海水浴を楽しむ様子を複数枚投稿。爽やかな陽射しの下、レオパード柄などの水着姿で眩しい笑顔を見せた。
自然体な魅力にあふれたショットに、「天使のお肌」「スタイル抜群」「何度見ても綺麗」などのコメントが集まっている。
■全身ハイブランド！ ラグジュアリな春コーデ
今年3月には、「春コーデ」の一言とともに、レザーのジャケットに黒いミニスカートを合わせたコーデを披露。これらは全てハイブランドのようで、ジャケットはRick Owens、シャツはLouis Vuitton、ミニスカートはDior、ローファーはTOD’Sと全てアカウントと紐づけている。
高級ブランドを着こなす彼女の姿に、ファンからは「か！か！かっわいいー!!眼福です」といった声のほか、ミニスカートから伸びる細く長い足についても「足なげぇ〜羨ましい！」といった羨望の眼差しがそそがれている。
カッコ良すぎるスキーウェア姿にバギーで砂漠を疾走する姿も！
■スキーウェア姿がカッコいい！
同じ3月には一転、「雪景色ってこんなにもテンションあがるのね！」と、スタイリッシュなスキーウェア姿で雪景色の中で佇む様子を公開している。
スキー用のヘルメットを腰にかかえ、サングラスをかけてブロンドヘアをたなびかせるマギーの姿は、まるでハリウッド映画の女性スパイのよう。コメント欄には「オシャレすぎる!!めちゃくちゃかわいい」「選手みたい」「かっこいいマギー」などの反響が寄せられている。
■ドバイの砂漠をバギーで疾走！
実業家として世界をまたにかけているマギー。昨年12月にはビジネスでドバイを2年ぶりに訪れたことを報告し、「せっかくのドバイ！初めて砂漠のほうへ！」とつづり、スカーフを巻いて広大な砂漠の中にたたずむショットを公開した。
カーマニアとしても知られるマギーは砂漠でバギーを運転したようで、「バギーは楽しすぎたよ、運転上手って褒められた笑」「もっと飛ばしたかったです笑」「コツはびびらずにアクセル踏みっぱなし」とつづり、バギーのステアリングのほか、砂漠を疾走する動画も公開している。
■極小の水着姿で日焼けタイム！
昨年9月には、「I need my tan skin」「この時はまだ焼けてなかった、、好評だからずっと小麦肌で居たい気持ち」とつづり、水上のハンモックに寝そべる姿を公開した。
鍛え抜かれたボディを極小サイズの水着が際立たせており、ファンからは「美しすぎ」「スタイル最高」「圧巻」などの反響があった。
引用：「マギー」Instagram（@maggymoon）