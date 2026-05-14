ACEes「VOCE」初登場で潤いに満ちた美しさ披露 メンバーを“美容成分”に例えると？
【モデルプレス＝2026/05/14】ACEesが、5月21日発売の「VOCE」7月号（講談社）に初登場。8ページに及ぶ特集で、潤いに満ちた美しさを披露している。
【写真】ACEesメンバー、美人女優と見つめ合い接近
インタビューでは、ACEesのビューティー事情にさまざまな視点でアプローチ。スキンケアのステップやメイクのこだわり、コスメの収納方法…。早くからテレビやステージで活躍してきた5人ならではの“美容意識の高さ”が溢れるトークの数々は、読む側の意識改革を促してくれそうだ。また、グループトークでは個性豊かなメンバーのキャラクターを「美容成分」に当てはめながら、さすがの知識とトーク力を発揮。「調整が得意な作間は…」「浮所はマルチで元気だから…」と、5人それぞれの魅力を「美容成分」で見事に表現。ACEesのチームワークを感じる楽しいトークとなっている。
そして、すっと大人っぽいクールなスタイリング、少年ぽさを感じるカジュアルコーデ、それぞれで魅せた美しい写真も見どころ。やわらかな光を感じながら、シックなコーデに身を包んだ5人は、各自の表現力が際立つ表情を披露。また、スウェットやデニムなど等身大のきらめきが詰まったスタイリングでは、メンバーの仲の良さを感じるわちゃわちゃカットもたっぷりと撮影された。
今号の表紙は上坂樹里。そのほか、Hey! Say! JUMPの山田涼介、横田真悠、久間田琳加らが登場する。（modelpress編集部）
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【写真】ACEesメンバー、美人女優と見つめ合い接近
◆ACEes、ビューティー事情にアプローチ
インタビューでは、ACEesのビューティー事情にさまざまな視点でアプローチ。スキンケアのステップやメイクのこだわり、コスメの収納方法…。早くからテレビやステージで活躍してきた5人ならではの“美容意識の高さ”が溢れるトークの数々は、読む側の意識改革を促してくれそうだ。また、グループトークでは個性豊かなメンバーのキャラクターを「美容成分」に当てはめながら、さすがの知識とトーク力を発揮。「調整が得意な作間は…」「浮所はマルチで元気だから…」と、5人それぞれの魅力を「美容成分」で見事に表現。ACEesのチームワークを感じる楽しいトークとなっている。
◆表紙は上坂樹里
今号の表紙は上坂樹里。そのほか、Hey! Say! JUMPの山田涼介、横田真悠、久間田琳加らが登場する。（modelpress編集部）
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