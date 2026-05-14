SUPER EIGHT安田章大＆のんW主演「並行と垂直」主題歌で安田がコーラス参加 本ビジュアル・本予告も解禁
【モデルプレス＝2026/05/14】SUPER EIGHTの安田章大とのんがW主演を務める映画『平行と垂直』（8月28日全国公開）。本ビジュアルと本予告編、安田がコーラスで参加する主題歌が解禁となった。
【写真】STARTOアイドル、ASD抱える兄を熱演
解禁されたのは安田演じる兄・大貴と、のん演じる妹・希が横に並んで真っ直ぐにこちらを見つめる本ビジュアル。ふたりの真ん中に並ぶようにタイトルロゴが配置されている。本作の舞台となった、ふたりの生活圏である大阪府堺市の商店街にて、清掃の仕事に就く大貴、カウンセラーとして働く希、それぞれの日常の姿が映し出される。大貴はリュックサックのショルダーを両手でしっかりとつかみ、しっかり者の希はジャケット姿が印象的だ。どこか清々しく希望に満ちた表情のふたりからは希の結婚話を機に、まさに“ふたりが踏み出す新しい一歩”直前の様子が伺える。
本予告編は、大貴の「食事会は19時です」という台詞から始まり、週に一度食事を共にする大貴と希のささやかな日常が確認できる。結婚の話が進むも、「いままでと何も変わらない」と大貴を安心させる希だが、ふたりを取り巻く人々や環境が少しずつ変化していく中で、大貴はある騒動を起こしてしまう。希は「お願いやから私の人生邪魔せんといて！」と辛らつな言葉をぶつけるが、何も言わない大貴。「心の声が聞きたいって、ずっとそう思ってました」と語る希の声とリンクするように流れるのは、浮 with 安田章大による主題歌「話そう」。優しく寄り添うような楽曲と共に、ふたりのこれからやこれまで、そして大貴の本当の気持ちが、穏やかに映し出される心温まる映像となっている。
本予告映像内では主題歌も併せて初解禁された。物語を彩る楽曲は、シンガー・ソングライターとして活動する米山ミサによるソロ・プロジェクト浮（ぶい）と安田による、浮 with 安田章大「話そう」。安田の提案で浮に書き下ろしの主題歌が依頼され、安田もコーラスで参加することになった。浮と安田による心地よく優しい歌声のハーモニーが、大貴と希の思いに寄り添う。安田は本作では企画、主演、そして主題歌コーラスを担当することが今回明らかとなった。
本作は、⾃閉スペクトラム症の兄の⼤貴（安田）と、兄を幼い頃から⽀えてきた妹の希（のん）の兄妹が、希の結婚話をきっかけに、お互いのこれからとこれまでに向き合うことになる心あたたまるヒューマンドラマ。ティザービジュアルと特報解禁時には、初共演となる安田とのんが生み出す、ふたりにしか出せない空気感に絶賛の声が相次いだ。オリジナルで制作したリボンアクリルチャームの収益の一部が一般社団法人日本自閉症協会へ寄付されるという、自閉スペクトラム症支援と連動したチャリティー施策の実施も発表され、やさしい広がりを見せている。
安田が、劇団ふくふくやを主宰し女優としても活躍する山野海氏のオリジナル脚本に感銘を受けて、旧知の佐藤現プロデューサーに「これを映画化できないだろうか？」と持ち込んだことから企画が始動。そこに企画に共鳴した小林聖太郎監督も加わり、自閉スペクトラム症（ASD）の専門家の人々に監修を仰ぎながら約2年をかけて脚本を練り、企画の実現にこぎつけた。安田はASDの役を演じるにあたり、幾度となく専門家のレクチャーを受け、ASDなどの特性をもつ方々が通う教育機関を訪れて生徒の方々と交流を持つなどして理解を深め、真摯に役作りに向き合った。一方、カウンセラーとして働きながら兄を支える妹・希役を演じるのんも、本作の脚本に感銘を受けて、希役のオファーを快諾。実際に障がいのあるきょうだいを持つカウンセラーの方々から話を聞く機会を持つなど、こちらも誠実に役作りに取り組んだ。（modelpress編集部）
希をはじめ、大貴の周りにいる人々が言葉だけではない様々な形で会話を重ねながら理解を深めていく様子がとても印象に残ったので、「話そう」というタイトルにしようと決めました。安田さんからコーラスのご提案をいただいた時は大変恐縮しましたが、安田さんの落ち着いた話し方に近い声色で自然に歌ってもらえるようなフレーズを考えました。ささやかだけど賑やかな、「平行と垂直」という暖かい作品にそっと寄り添える音楽になっていると思います。ぜひ、ご覧ください。
【Not Sponsored 記事】
【写真】STARTOアイドル、ASD抱える兄を熱演
◆「並行と垂直」本ビジュアル＆本予告解禁
解禁されたのは安田演じる兄・大貴と、のん演じる妹・希が横に並んで真っ直ぐにこちらを見つめる本ビジュアル。ふたりの真ん中に並ぶようにタイトルロゴが配置されている。本作の舞台となった、ふたりの生活圏である大阪府堺市の商店街にて、清掃の仕事に就く大貴、カウンセラーとして働く希、それぞれの日常の姿が映し出される。大貴はリュックサックのショルダーを両手でしっかりとつかみ、しっかり者の希はジャケット姿が印象的だ。どこか清々しく希望に満ちた表情のふたりからは希の結婚話を機に、まさに“ふたりが踏み出す新しい一歩”直前の様子が伺える。
◆安田章大「平行と垂直」主題歌でコーラス参加
本予告映像内では主題歌も併せて初解禁された。物語を彩る楽曲は、シンガー・ソングライターとして活動する米山ミサによるソロ・プロジェクト浮（ぶい）と安田による、浮 with 安田章大「話そう」。安田の提案で浮に書き下ろしの主題歌が依頼され、安田もコーラスで参加することになった。浮と安田による心地よく優しい歌声のハーモニーが、大貴と希の思いに寄り添う。安田は本作では企画、主演、そして主題歌コーラスを担当することが今回明らかとなった。
◆安田章大＆のんW主演「平行と垂直」
本作は、⾃閉スペクトラム症の兄の⼤貴（安田）と、兄を幼い頃から⽀えてきた妹の希（のん）の兄妹が、希の結婚話をきっかけに、お互いのこれからとこれまでに向き合うことになる心あたたまるヒューマンドラマ。ティザービジュアルと特報解禁時には、初共演となる安田とのんが生み出す、ふたりにしか出せない空気感に絶賛の声が相次いだ。オリジナルで制作したリボンアクリルチャームの収益の一部が一般社団法人日本自閉症協会へ寄付されるという、自閉スペクトラム症支援と連動したチャリティー施策の実施も発表され、やさしい広がりを見せている。
安田が、劇団ふくふくやを主宰し女優としても活躍する山野海氏のオリジナル脚本に感銘を受けて、旧知の佐藤現プロデューサーに「これを映画化できないだろうか？」と持ち込んだことから企画が始動。そこに企画に共鳴した小林聖太郎監督も加わり、自閉スペクトラム症（ASD）の専門家の人々に監修を仰ぎながら約2年をかけて脚本を練り、企画の実現にこぎつけた。安田はASDの役を演じるにあたり、幾度となく専門家のレクチャーを受け、ASDなどの特性をもつ方々が通う教育機関を訪れて生徒の方々と交流を持つなどして理解を深め、真摯に役作りに向き合った。一方、カウンセラーとして働きながら兄を支える妹・希役を演じるのんも、本作の脚本に感銘を受けて、希役のオファーを快諾。実際に障がいのあるきょうだいを持つカウンセラーの方々から話を聞く機会を持つなど、こちらも誠実に役作りに取り組んだ。（modelpress編集部）
◆浮（ぶい）コメント
希をはじめ、大貴の周りにいる人々が言葉だけではない様々な形で会話を重ねながら理解を深めていく様子がとても印象に残ったので、「話そう」というタイトルにしようと決めました。安田さんからコーラスのご提案をいただいた時は大変恐縮しましたが、安田さんの落ち着いた話し方に近い声色で自然に歌ってもらえるようなフレーズを考えました。ささやかだけど賑やかな、「平行と垂直」という暖かい作品にそっと寄り添える音楽になっていると思います。ぜひ、ご覧ください。
【Not Sponsored 記事】