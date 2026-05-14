リーグ・アン 25/26の第29節 Rランスとパリ・サンジェルマンの試合が、5月14日04:00にスタッド・ボラルト・デレリスにて行われた。

Rランスはウェスレイ・サイード（FW）、オドソンヌ・エドゥアール（FW）、アブダラー・シマ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するパリ・サンジェルマンはクビチャ・クワラツヘリア（FW）、ウスマヌ・デンベレ（FW）、ブラッドリー・バルコラ（FW）らが先発に名を連ねた。

29分に試合が動く。パリ・サンジェルマンのウスマヌ・デンベレ（FW）のアシストからクビチャ・クワラツヘリア（FW）がゴールを決めてパリ・サンジェルマンが先制。

ここで前半が終了。0-1とパリ・サンジェルマンがリードしてハーフタイムを迎えた。

パリ・サンジェルマンは後半の頭から選手交代。ブラッドリー・バルコラ（FW）からビティーニャ（MF）に交代した。

60分、Rランスは同時に2人を交代。ウェスレイ・サイード（FW）、サムソン・ベイドゥー（DF）に代わりフロリアン・トバン（FW）、キリアン・アントニオ（DF）がピッチに入る。なお、サムソン・ベイドゥー（DF）は負傷による交代とみられる。

61分、パリ・サンジェルマンが選手交代を行う。リュカ・エルナンデス（DF）からファビアン・ルイス（MF）に交代した。

61分、Rランスが選手交代を行う。オドソンヌ・エドゥアール（FW）からアラン・サンマクシマン（FW）に交代した。

72分、パリ・サンジェルマンが選手交代を行う。クビチャ・クワラツヘリア（FW）からゴンサロ・ラモス（FW）に交代した。

76分、パリ・サンジェルマンは同時に2人を交代。ウスマヌ・デンベレ（FW）、ジョアン・ネベス（MF）に代わりイブラヒム・ムバイエ（FW）、Lucea Dimitri（DF）がピッチに入る。

85分、Rランスは同時に2人を交代。ルーベン・アギラール（DF）、アブダラー・シマ（FW）に代わりアンドリヤ・ブラトビッチ（MF）、フロリアン・ソトカ（FW）がピッチに入る。

後半終了間際の90+3分パリ・サンジェルマンに貴重な追加点が入る。デジレ・ドゥエ（FW）のアシストからイブラヒム・ムバイエ（FW）がゴールを決めて0-2。2点差に広げる。

ここで後半終了。0-2で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、パリ・サンジェルマンが0-2で勝利した。

なお、パリ・サンジェルマンは45分にイリア・ザバルニー（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-14 06:10:25 更新