『102回目のプロポーズ』“音”伊藤健太郎、非情な宣告 ネットあ然「えええまさかの」「人生ハードモード」（ネタバレあり）
唐田えりかが主演を務め、せいや（霜降り明星）、伊藤健太郎が共演するドラマ『102回目のプロポーズ』（フジテレビ系／毎週水曜23時）の第6話が13日に放送され、音（伊藤）が想定外の事態に見舞われると、ネット上には「はっ!?」「えええまさかの」「人生ハードモードすぎる」といった反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）
【写真】大月建設に一人で乗り込む達郎（武田鉄矢）『102回目のプロポーズ』第6話より
『101回目のプロポーズ』の続編となる本作は、鈴木おさむが放送作家・脚本家を引退する数年前から制作を熱望していたヒューマンラブストーリー。『101回目のプロポーズ』の最終回で結ばれた矢吹薫（浅野温子）と星野達郎（武田鉄矢）の娘・光（唐田）を主人公に、彼女と周囲の人々の恋模様を笑いと涙を交えて描き出す。
元気を取り戻し、光に再びアタックし始める太陽（せいや）。その矢先、光の婚約者・音と社長令嬢の熱愛を伝える記事が出る。何者かによって仕組まれた根も葉もない記事に音は衝撃を受ける。
一方、達郎は“光が音に二股をかけられた”と大激怒。太陽や千恵（田中律子）に「この裏切りは許さない」と宣言し、音の弟・力輝（太田駿静）が副社長を務める大月建設に一人で乗り込むことに…。
そんな中、体調が急変した音は自ら救急車を呼び病院へ。検査の結果、音は医師からすい臓ガンで余命3ヶ月であることを宣告される。思わず音が絶句したところで第6話が幕を下ろすと、ネット上には「はっ!?すい臓ガンなの音くん!?」「えええまさかの余命宣告」「音の人生ハードモードすぎる」「あまりに不幸」「余命3ヶ月って相当進んでるよな…」などの声が集まった。
【写真】大月建設に一人で乗り込む達郎（武田鉄矢）『102回目のプロポーズ』第6話より
『101回目のプロポーズ』の続編となる本作は、鈴木おさむが放送作家・脚本家を引退する数年前から制作を熱望していたヒューマンラブストーリー。『101回目のプロポーズ』の最終回で結ばれた矢吹薫（浅野温子）と星野達郎（武田鉄矢）の娘・光（唐田）を主人公に、彼女と周囲の人々の恋模様を笑いと涙を交えて描き出す。
一方、達郎は“光が音に二股をかけられた”と大激怒。太陽や千恵（田中律子）に「この裏切りは許さない」と宣言し、音の弟・力輝（太田駿静）が副社長を務める大月建設に一人で乗り込むことに…。
そんな中、体調が急変した音は自ら救急車を呼び病院へ。検査の結果、音は医師からすい臓ガンで余命3ヶ月であることを宣告される。思わず音が絶句したところで第6話が幕を下ろすと、ネット上には「はっ!?すい臓ガンなの音くん!?」「えええまさかの余命宣告」「音の人生ハードモードすぎる」「あまりに不幸」「余命3ヶ月って相当進んでるよな…」などの声が集まった。