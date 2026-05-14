「有力馬次走報」(１３日)

有力馬の次走報は「うま屋ギガ盛り」にお任せ！東西トレセンで連日取材を続ける取材班が最新情報をお届けします。

◇ ◇

◆ケンタッキーダービー５着のダノンバーボン（牡３歳、栗東・池添）が、膝を骨折していることが判明した。池添師は「ケンタッキーダービー後に膝の骨折が判明しました。北海道の社台クリニックで復帰に向けての骨片除去手術となります。復帰時期は手術の結果や、その後のリハビリなどがあるので未定ですが、年内は休養に専念すると思います」と説明した。

◆宝塚記念（６月１４日・阪神、芝２２００メートル）で復帰予定のレガレイラ（牝５歳、美浦・木村）は引き続きルメールとのコンビで臨む。京都新聞杯２着のベレシート（牡３歳、栗東・斉藤崇）は北村友でダービー（３１日・東京、芝２４００メートル）へ。ともにサンデーサラブレッドクラブがホームページで発表した。

◆チャンピオンズ＆チャターＣ・Ｇ１（２４日・香港シャティン、芝２４００メートル）に出走を予定しているディープモンスター（牡８歳、栗東・池江）が栗東ＣＷで国内最終追い切り。リガーレ（４歳１勝クラス）と併せ馬で６Ｆ８１秒６−３５秒６−１１秒０を刻み、半馬身先着した。「動きも反応も良かった。輸送も香港は近いし、大丈夫だと思う」と池江師。同レースに出走予定のローシャムパーク（牡７歳、美浦・田中博）はボウマンと新コンビを組む。所属するサンデーサラブレッドクラブがホームページで発表。

◆栗東・友道勢の動向。京都新聞杯７着のエムズビギン（牡３歳）はダービーに登録する。除外なら白百合Ｓ（３１日・京都、芝１８００メートル）へ。予定していた天皇賞・春を自重したスティンガーグラス（牡５歳）は宝塚記念に向かう。ＮＨＫマイルＣ３着のアドマイヤクワッズ（牡３歳）は放牧へ。カタールのアミールＴ４着のサトノグランツ（牡６歳）は坂井とのコンビで目黒記念（３１日・東京、芝２５００メートル）に進む。

◆京都新聞杯を制したコンジェスタス（牡３歳、栗東・高野）は西村淳、皐月賞５着のフォルテアンジェロ（牡３歳、美浦・上原佑）は荻野極、１１着のバステール（牡３歳、栗東・斉藤崇）は川田でダービーを目指す。全て所属するシルク・ホースクラブがホームページで発表した。

◆東スポ杯２歳Ｓ覇者で皐月賞１４着のパントルナイーフ（牡３歳、美浦・木村）は引き続きルメールでダービーへ。所属するキャロットクラブがホームページで発表。毎日杯覇者で皐月賞１８着のアルトラムス（牡３歳、栗東・野中）は引き続き横山武で同レースへ。所属する社台サラブレッドクラブがホームページで発表した。

◆ＮＨＫマイルＣ１３着のジーネキング（牡３歳、美浦・斎藤誠）はラジオＮＩＫＫＥＩ賞（６月２８日・福島、芝１８００メートル）へ。プリンシパルＳ９着の僚馬オルフセン（牡３歳）は白百合Ｓへ向かう。