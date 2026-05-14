開催：2026.5.14

会場：オリオールパーク

結果：[オリオールズ] 7 - 0 [ヤンキース]

MLBの試合が14日に行われ、オリオールパークでオリオールズとヤンキースが対戦した。

オリオールズの先発投手はカイル・ブラディッシュ、対するヤンキースの先発投手はマックス・フリードで試合は開始した。

2回裏、7番 コビー・メヨ 5球目を打ってレフトへのタイムリーツーベースヒットでオリオールズ得点 BAL 1-0 NYY

3回裏、3番 アドリー・ラッチマン 5球目を打ってセンターへの犠牲フライでオリオールズ得点 BAL 2-0 NYY、4番 ピート・アロンソ 6球目を打ってライトへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 BAL 3-0 NYY

5回裏、3番 アドリー・ラッチマン 4球目を打って右中間スタンドへのツーランホームランでオリオールズ得点 BAL 5-0 NYY

6回裏、9番 ブレイズ・アレクサンダー 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでオリオールズ得点 BAL 7-0 NYY

試合は7対0でオリオールズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はオリオールズのカイル・ブラディッシュで、ここまで2勝5敗0S。負け投手はヤンキースのマックス・フリードで、ここまで4勝3敗0S。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-14 04:56:11 更新