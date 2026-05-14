dreame（ドリーミー）D20 Ultra ロボット掃除機 13,000 Pa Vormax吸引 PowerDock DuoScrub水拭きシステム

Amazonにてdreameのロボット掃除機が特別価格で販売されている。期間は5月27日23時59分まで。

対象商品には、吸引・水拭き両用20,000Pa吸引モデル「X50 Ultra」や、自動ゴミ収集やモップセルフクリーニングを行なう19,000Pa吸引モデル「L40s Pro Ultra」、13,000Pa吸引&長時間駆動モデル「D20 Ultra」などがラインナップされている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

dreame（ドリーミー） X50 Ultra ロボット掃除機 吸引・水拭き両用 自動ゴミ収集 モップ自動洗浄

本商品は、ロボット格納式レッグを搭載。引き戸のレール、敷居、高さ6cmまでの障害物を乗り越えて移動する。VersaLiftナビゲーションが「X50 Ultra」の高さを89mmまで下げて、家具の下など狭いスペースもしっかりと掃除できる。

絡まり除去デュオブラシが長さ30cmまでの髪の毛の絡まりを解消。エアダクト設計で髪の毛を強力に吸い上げ、柔らかいナイロン毛とTPUゴムを採用した密度の高いゴム製ブラシとTPUゴム製ブラシが、あらゆる床から髪の毛を静かに、徹底的に取り除く。

内蔵アシスタント、またはAlexaやSiri、Google Homeなどを使用して、音声で掃除をコントロールできる。

dreame（ドリーミー）L40s Pro Ultra ロボット掃除機 自動ゴミ収集 モップセルフクリーニング 自動洗浄・乾燥機能付き

第6世代 TurboForce モーターを搭載したロボット掃除機。最大19,000Paの強力吸引で、紙くず・髪の毛・ペットの毛・猫砂までしっかり吸引する。さらに、最大40mmの段差乗り越えに対応。ドアレール、カーペット、キッチンの床など様々な環境でもスムーズに移動できる。

また、最大75度の温水を使った自動モップ洗浄システムを搭載。頑固な汚れを除去し、ニオイの発生を防止する。