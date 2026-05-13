タレント・真島なおみが9日、自身のインスタグラムを更新。初めての体験を明かした。



【写真】面積気になるオフショル衣装 大人っぽいレースにドッキドキ

「令和の愛人」の異名をとる真島。「人生初♡テープカットさせていただきました」と報告し、ワンショルダーのタイトな白いワンピース姿でしゃがんだショットをアップした。裾がレースになったデザインも大人っぽく、ワンショルだけに肌の露出は多め。吸い込まれそうな瞳の黒髪ロングはとらえた視線を簡単には逃がさない。



「いなプー応援アンバサダーの呂布カルマさんと 同じ事務所のあおみんさんとゆらゆらと！ 私とゆらゆらは初参加でした 嬉しかった～」と続け、人気ラッパーの呂布カルマ、グラビアアイドル・青山ひかる、アイドルグループ「#よーよーよー」の由良ゆらと4人で並んだ姿とテープカットの様子も投稿した。



6月27日にはプール撮影会「#いなプーフォトフェス2026」が、千葉県の稲毛海浜公園プール(INAPOO)で開催される。6日には都内でテープカットイベントが行われた。由良も「テープカットに参加させていただきました...!!! 人生初のテープカット ドキドキしたゆら♡」と初めての経験の感想を記し、透け感のある夏モードの衣装姿をアップしている。



「手袋はめて...ハサミは 立派な金のハサミでした」と初体験の細部も伝え、真島は「早く予約するほどお得みたいなので要チェック」と来場をアピール。ファンからは「貴重な体験」「ドレス素敵～」「スタイルの良さが際立ちますね」といったコメントが寄せられていた。



真島は1998年生まれ、埼玉県出身。身長171cm、9頭身のスタイルの持ち主で、グラビア、タレントにDJ、2024年には松平健芸能生活50周年記念公演にも出演するなど幅広く活躍している。



（よろず～ニュース編集部）