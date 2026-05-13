デザインの変更と共に機能面も進化

2026年5月5日に富士スピードウェイで開催された「DUNLOP オールフェアレディZミーティング2026」の会場で、日産の新型「フェアレディZ」マイナーチェンジ版が公開されました。

2026年夏に発売が予定されているこの新しいクルマは、多くのファンの期待に応える形で、伝説的なデザイン要素を現代に蘇らせています。

【画像】日本で公開！ 日産「新型フェアレディZ」の実車です！ （30枚以上）

今回のマイナーチェンジで最も注目されるのは、エクステリアデザインの変更です。フロントマスクは一新され、新しいデザインのフロントバンパーとグリルが採用されました。

このデザインは、初代フェアレディZ（S30型）の高性能仕様「240ZG」に装備されていた、通称「Gノーズ」を思い起こさせるものです。フロントノーズには従来の日産ロゴに代わってZエンブレムが装着され、特別なモデルであることを主張します。

また、ボディカラーには、往年のS30型に見られたグリーンから着想を得て現代的にアレンジした、鮮やかな新色「グリーンパールメタリック」が追加されました。「Z Performance」グレードには、ブラックスポークと機械加工仕上げのリムが特徴的な鍛造19インチホイールが採用されるほか、新しいタンカラーのインテリアオプションも用意されるようです。

このデザインの源流となった初代フェアレディZ（S30型）は、1969年に登場した歴史的なモデルです。1971年11月には、輸出専用だった2.4リッター直列6気筒「L24」型エンジンを搭載した高性能仕様「240Z」が国内に投入されました。

その中でも最上級グレードであった240ZGは、空気抵抗を軽減するためにフロントバンパーと一体化されたロングノーズ（Gノーズ）を採用したことで大きな話題となりました。

しかし、その後のオイルショックの影響を受け、240Zはわずか1年半後の1973年4月に生産を終了してしまいます。

その結果、Gノーズは初代Zの中でも特に希少なモデルとなり、今なおフェアレディZの歴史を語る上で欠かせない、語り継がれる特別な存在となっています。

2022年に登場した現行型（RZ34型）フェアレディZは、初代S30型をオマージュしたデザインで好評でしたが、ファンからは伝説のGノーズを再現してほしいという声が多く上がっていました。新しい2027モデルは、まさにその声に応える形でデザインされたのです。

もちろん、進化はデザインだけにとどまりません。パワートレインも改良が加えられています。継続して搭載される最大出力405馬力の3リッターV型6気筒ツインターボエンジンは、反応速度が改善されるなど、さらなる進化を遂げました。

特にマニュアル車では専用のチューニングが施され、スロットルと点火タイミングの制御を調整することで、よりシャープでアグレッシブなスロットルレスポンスと力強いトルク伝達を実現し、ドライバーに満足感のあるパワフルな加速を提供します。

さらに、高性能版である420馬力の「NISMO」グレードには、待望の6速マニュアルトランスミッションが新たに採用されるといいます。この6速MTはNISMOグレード専用に設計されており、「Z sport」や「Performance」グレードと比較してクラッチが強化されています。新型のシフトレバーはシフトストロークが大幅に短縮され、素早く確実なギアチェンジを可能にしました。

足回りにも大幅な改良が施されています。フロントブレーキには、GT-Rから受け継いだ2ピース構造のアルミニウム製ブレーキローターが採用されました。これにより冷却機能が向上し、サーキット走行時のブレーキパッド温度が大幅に低減されるとともに、約8.6kgもの軽量化も実現しています。

NISMOグレードのサスペンションは、フロントエンドの軽量化に合わせて再調整されました。ステアリングラックも改良され、フリクションが20%低減したことで、スムーズなコーナリングフィールと修正舵の減少に貢献します。

また、「Z Performance」グレードでは大径モノチューブ式ショックアブソーバーが採用され、乗り心地やハンドリング性能が一層向上しました。

音響面でも、アクティブサウンドエンハンスメントとアクティブノイズキャンセリングシステムがMT車向けに再調整され、スポーツモードでは吸排気音がこれまで以上に増幅されるようになっています。

このマイナーチェンジモデルは、単なるデザインの変更に留まらず、冷却気流の最適化や空気抵抗と揚力の低減といった機能的な進化も両立させています。

往年のファンを魅了する伝説的なデザインを現代の解釈で蘇らせると同時に、走行性能のあらゆる面で熟成を重ねた新しいフェアレディZは、その歴史に新たな1ページを刻む一台と言えるでしょう。