LE SSERAFIMが水の中で透明感のある魅力を放つ！最新アルバムのYUSU LILY ver.写真＆映像公開

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LE SSERAFIMが、2ndスタジオアルバム『PUREFLOW』pt.1の2つ目のコンセプト「YUSU LILY」バージョンの写真と映像を公開。最初のコンセプトとは180度異なる雰囲気で注目を集めている。

■1stミニアルバム『FEARLESS』を彷彿とさせる演出に注目

今回公開された映像は、静かな水の中にいる5人のメンバーを白黒映像で映しており、幻想的かつ神秘的な雰囲気を演出している。先立って公開された最初のコンセプト「BIRCH SCAR」で、人間の内面にある恐怖心と欠乏を表現したのに対し、今回公開された「YUSU LILY」では、途切れることなく流れ続ける水によって、静寂の中で続く生命力を表現している。

グループ写真では、5人のメンバーが水の中で互いに寄り添い、落ち着いた眼差しからは強い絆が感じられる。

ソロ写真では、それぞれメンバーの個性が盛り込まれ、KIM CHAEWONは穏やかな光が広がる空間で柔らかく透明感のある魅力を放ち、SAKURAは透明な水滴と濡れたヘアスタイルで清楚な雰囲気を漂わせている。HUH YUNJINは水面にそっと顔を出し、写真には「I need your company」というフレーズが記されるなど、叙情的な感性が印象的だ。KAZUHAは、水中撮影に挑戦し、波に沿って流れるように滑らかなポージングをしている。HONG EUNCHAEは、人魚姫のような姿勢でカメラを見つめ、圧倒的なビジュアルを誇っている。

今回のコンセプトは、LE SSERAFIMのデビュー作である1stミニアルバム『FEARLESS』を彷彿とさせる演出が印象的だ。LE SSERAFIMは、デビュー当時、人魚を連想させるスタイリングと水を活用した演出で、神秘的な魅力を披露していた。デビューから4年が経った現在、さらに成長した姿で圧巻のビジュアルを誇っている。

LE SSERAFIMのニューアルバム『PUREFLOW』pt.1は、5月22日13時にリリースされる。本作は、デビュー当初、「恐れがないから強い (FEARLESS)」と信じていた5人のメンバーが、恐怖を知り、そこから経験した変化と成長を経て「恐れを知っているからこそ、より強くなれた」というメッセージを通して、LE SSERAFIMのあらたな章「FEARLESS 2.0」の始まりを告げるアルバムだ。5人のメンバーは、より深まった絆と連帯をもとに、恐怖心を回避せずに正面突破し、さらに強固な姿を見せる。

『PUREFLOW』pt.1には、4月24日にリリースされたリードシングル「CELEBRATION」とタイトル曲「BOOMPALA」を含め、全11曲が収録される。先立って、LE SSERAFIMは5月14日までに、新しいアルバムの雰囲気を垣間見ることができる様々なコンセプトの写真や映像を順次公開する予定だ。

LE SSERAFIMは、7月の仁川公演を皮切りに、日本・アジア・米国・欧州など世界23都市32公演を巡る2度目のワールドツアー『2026 LE SSERAFIM TOUR ‘PUREFLOW’』を開催。6月6・7日に韓国・ソウルのオリンピック公園（KSPO DOME、88芝生広場）で開催される『2026 Weverse Con Festival』への出演も決まっている。

(P)&(C) SOURCE MUSIC

■リリース情報

2026.06.01 ON SALE

ALBUM『PUREFLOW』pt.1

韓国発売日：5月22日

■関連リンク

BOOMPALA Pavilion

boompala.com

LE SSERAFIM OFFICIAL SITE

https://www.le-sserafim.jp/

■【画像】「YUSU LILY」バージョンのソロカット